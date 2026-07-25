Hace 60 años

Federico Peltzer en Santa Fe: el escritor que habló de Borges, Dios y el futuro de la novela

Entre el 25 y el 26 de julio de 1966, el autor de “Tierra de nadie” brindó dos conferencias y una extensa entrevista a El Litoral. En ambos casos, reflexionó sobre literatura, religión, el centralismo cultural y el compromiso del escritor.