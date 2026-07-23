Perlitas del archivo de El Litoral

Hace 47 años, Santa Fe escuchó a uno de los pedagogos más influyentes del siglo XX

En julio de 1979, el español Víctor García Hoz visitó la ciudad para ofrecer dos conferencias sobre educación. En diálogo con El Litoral, dejó una definición de la escuela ideal y del rol docente que, medio siglo después, conserva plena vigencia.