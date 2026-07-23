A finales del mes de julio de 1979 el pedagogo español Víctor García Hoz dictó dos conferencias en la Sala de la Lotería de Santa Fe, donde abordó los temas "Proyecto educativo para la escuela ideal" y "Formación del docente que el proyecto reclama".
Hace 47 años, Santa Fe escuchó a uno de los pedagogos más influyentes del siglo XX
En julio de 1979, el español Víctor García Hoz visitó la ciudad para ofrecer dos conferencias sobre educación. En diálogo con El Litoral, dejó una definición de la escuela ideal y del rol docente que, medio siglo después, conserva plena vigencia.
Tenía un pergamino muy valioso a su favor: en los años 30 se había convertido en el primer doctor en Pedagogía de la historia de España. Condición que reforzó, a lo largo de los años, con una capacitación continua en ese campo.
El Litoral lo entrevistó y le preguntó cuál sería, a su criterio, la escuela ideal. García Hoz respondió: "la que estimulara a los alumnos a desarrollar su capacidad de libertad bien entendida. Libertad como posibilidad de obrar autónomo dentro de una zona de autonomía definida por una normativa superior".
"Es decir, la capacidad de hacerse cargo de que hay leyes físicas y morales que se tienen que aceptar y cumplir y que dentro de estas leyes existe la posibilidad de tomar las propias decisiones y hacer uso de la libertad", agregó.
Actitud abierta
Luego, en la entrevista se le requirió respecto a qué tipo de docente reclamaba esa escuela y dijo: "pues sencillamente un docente que tenga una actitud abierta para saber hacerse cargo de lo que es necesario y obligatorio en la vida y en la educación”.
En relación a la preparación del docente, el especialista afirmó que "tiene que tener también una mentalidad abierta para la necesidad de aceptar y utilizar elementos técnicos y al mismo tiempo tener el sentido común para aceptar la existencia de factores naturales, humanos, que desbordan el campo de la pura ciencia y técnica".
En cuanto a la cuestión de si todas esas propuestas eran factibles en América Latina, afirmó: "creo que no debemos dejarnos engañar creyendo que en unos países es posible un tipo de educación y en otros no".
"Creo que la escuela ideal nunca se realizará como no realizamos cada uno de nosotros el ideal de nuestra vida. Nadie es tan rico, ni tan santo, ni tan sabio, como quisiera ser, y eso también le pasa a la educación", remarcó.
Luego resaltó que en algunos países hay más posibilidades materiales pero carecen de una mentalidad adecuada y caso contrario. Para cerrar, le pidió al docente argentino "que reflexione sobre su propia actividad para ir perfeccionándola cada día un poco más".
El hombre detrás de la cátedra
Formado en Madrid, donde cursó el bachillerato, el Magisterio y la licenciatura en Filosofía y Letras, García Hoz se convirtió en 1936 en doctor en Pedagogía.
Ejerció la docencia en escuelas de Madrid y de Beas de Segura, en Jaén, antes de ganar por oposición, en 1944, la cátedra de Pedagogía Superior en la Universidad Complutense, institución en la que más tarde encabezaría la cátedra de Pedagogía Experimental y Diferencial hasta su jubilación.
Fue también profesor visitante en la Universidad Católica de Washington y en la Universidad Católica de Santiago de Chile, y recibió el doctorado honoris causa de las universidades Nacional y Católica de Buenos Aires, un dato que explica en parte su llegada a la Argentina y su paso por Santa Fe.
Su trayectoria institucional fue igual de extensa: dirigió el Instituto de Pedagogía San José de Calasanz del Consejo Superior de Investigaciones Científicas entre 1945 y 1981, fundó y dirigió la Sociedad Española de Pedagogía.
En 1980 ingresó a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas con un discurso que puede verse como la síntesis de toda su obra: "La Educación y sus máscaras. Entre el Pragmatismo y la Revolución". Falleció en 1998.
Su paso por Santa Fe quedó registrado en las páginas de El Litoral. Y sus reflexiones sobre la formación docente, la libertad y la escuela ideal forman parte de un debate que, 45 años después, sigue interpelando a los sistemas educativos y a quienes tienen la tarea cotidiana de enseñar.