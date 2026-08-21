La agenda cultural de Santa Fe tendrá este fin de semana una programación particularmente amplia, con espectáculos de teatro, música, humor, danza y propuestas para toda la familia. Entre los nombres destacados están Dante Spinetta, La Portuaria, Asspera, Fede Cyrulnik y Maxi Prietto, además de de artistas y agrupaciones de la escena local.
Dante Spinetta, La Portuaria, Asspera y stand up: la agenda cultural para este fin de semana
La grilla reúne grandes nombres de la música argentina y del humor con una amplia programación teatral y propuestas de la escena santafesina. El detalle, día por día.
La actividad comenzará este viernes 21 de agosto con un "menú" que incluye la presentación de la Orquesta Sinfónica Provincial, el regreso de Asspera a Tribus, el nuevo show de Cyrulnik y distintas obras teatrales.
El sábado concentrará buena parte de las propuestas, con La Portuaria, Maxi Prietto, el tributo a Backstreet Boys y espectáculos de teatro, música y humor en distintos espacios de la ciudad. El domingo, Dante será uno de los principales atractivos de la cartelera, junto con nuevas funciones teatrales y una fecha del ciclo Jazz en el Foyer.
Si la pregunta es qué hacer en Santa Fe este fin de semana, estos son los principales espectáculos y actividades culturales del viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de agosto, con horarios y lugares.
Viernes 21 de agosto
Ciclo "Ríe Litoral" a las 21 en el Foro de la UNL
Es un espacio que reúne espectáculos de clown, teatro, circo y comedia, además de una propuesta de formación abierta a la comunidad. Hoy se presenta "Ingue", protagonizada por Yanina Frankel y dirigida por Darío Levin.
Fede Cyrulnik a las 21 en Teatro Luz y Fuerza
El comediante presenta su nuevo unipersonal Stand-up Comedy Show, luego de convocar a más de 100.000 espectadores y agotar localidades en su gira.
Asspera a las 21 en Tribus
El grupo regresa con su “Back To La Bizarra Actitud Tour” Como bandas invitadas estarán Kandarian, Drakkar y Noise. En el trasnoche, se podrá acceder a lo mejor del metal de la mano de Pogo Hits Edición Metal, con la musicalización de Radio Kaos.
"Noche de Sinfónicas" a las 21 en Rivadavia 2871
La Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe actuará en conjunto con la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Escuela Provincial de Música Nº 9901, bajo las batutas de los maestros Silvio Viegas, titular de la formación mayor, y Manuel Marina, director de la juvenil.
"Sangre que devora" a las 21 en El Birri
Es una relectura contemporánea y performática de “La casa de Bernarda Alba”, donde cinco intérpretes revisitan (desde la potencia de sus cuerpos presentes y de sus memorias compartidas) los mandatos, silencios y violencias que atraviesan la historia de las mujeres.
Sonido Gaucho a las 21 en El Solar de las Artes
Este conjunto musical aborda el repertorio del folclore tradicional argentino, creando un ambiente peñero donde suenan canciones nuevas y de todos los tiempos.
"Segundo cielo" a las 21 en Rivadavia 2871
Inspirada en la obra de Roberto Arlt y en la mítica puesta de “El jorobadito” del Equipo Llanura, María Rosa Pfeiffer construye un universo donde los cuerpos de los actores alternan entre la ficción arltiana y la ficción de lo que fue, lo que pudo haber sido y lo que puede ser.
The Helicopter Club, Vieja Roma y Ceibus a las 21 en Demos
"Llega una nueva edición de Primer Dan con una grilla explosiva para hacer vibrar nuestro escenario en vivo", explicaron desde la organización.
Sábado 22 de agosto
"Venecia" a las 21 en Valeri Montrul
Es un clásico del humor nacional escrito por Jorge Accame, que cuenta la historia de una madama que vive en algún remoto lugar de Jujuy y que desea cumplir su viejo sueño de viajar a Venecia y pedir perdón al amor de su vida.
Síndrome Godinez a las 21 en Stanley
Es una banda de rock de la ciudad de Santa Fe, formada a mediados de 2025 a partir de la unión de músicos provenientes de diferentes proyectos y bandas de la escena local. Después de un año de trabajo tendrá su primera presentación en vivo. Compartirá escenario con Syrenia.
"Desdichadas" a las 21 en La Blanca
Una comedia desopilante, actual e identificable, donde las redes sociales, los vínculos, los likes, los vistos y los desencuentros se convierten en protagonistas de una historia que te hará reír de principio a fin.
"La palabra. La poesía. La vieja casa" a las 16.30 en la Casa de la Cultura
El espacio dependiente del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe, invita a participar de la tercera edición del ciclo, una propuesta que durante los sábados de agosto reunirá talleres de escritura, lectura, fotografía y creación editorial para acercarse a la poesía y la imagen desde una perspectiva sensible y experimental.
Las verdaderas Guerreras K-Pop a las 17 en Teatro Luz y Fuerza
Es un espectáculo teatral que combina música, baile, efectos visuales y una historia llena de emoción y aventura.
"Padre Pedro" a las 21 en Nuevo LOA
Un pueblo pequeño donde nunca pasa nada. La iglesia sencilla del pueblo, donde nunca pasa nada. Gente común, con sus pequeñas alegrías y sus pequeñas penas. Una situación cotidiana va a derivar en una historia en la que casi nada es lo que parece ser.
"El contorno de lo invisible" a las 21 en el Foro Cultural de la UNL
Obra de la Comedia UNL 2026, creación de la Compañía CabezAbajo dirigida por Ana Municoy y Nati Fessia, que articula circo contemporáneo, clown y teatro de sombras en una propuesta destinada a todo público.
Pablo Ayala, Flor Núñez y Sol Falcón a las 21 en El Solar de las Artes
Compartirán un repertorio de canciones seleccionadas con la intención de transmitir aquello que sus letras y melodías conmueven. Entre diversos géneros, sonarán timbres y colores de la música popular latinoamericana.
Break Show Dance: Tributo a Backstreet Boys a las 21 en la Sala Marechal del Teatro Municipal
Es una experiencia inmersiva con coreografías originales y animaciones en pantalla, con un ensamble de 22 artistas en escena para una noche a puro pop y nostalgia. Dirección coreográfica: Maximiliano Leffe y Brenda Basílico.
"Dije un chiste" a las 19 y a las 21 en el Centro Cultural Roma
Luego de despedir su exitoso espectáculo "Sí pero no", Ezequiel Campa presenta su nuevo show de stand up. El punto de partida es tan simple como incómodo: el comediante que nunca deja de ser comediante. ¿Por qué? Porque el mundo es un lugar menos horrible si hay comedia.
Maxi Prietto a las 21 en Hub
En el marco de su “Descarnado Tour”, el cantante y guitarrista de Los Espíritus, se presentará en el Hall de Hub con un set de guitarra y voz, repasando canciones de todo su repertorio en un formato íntimo y directo.
La Portuaria a las 21 en Tribus
El grupo se presentará en el marco de la gira presentación de “La vida en la tierra”, el álbum que marca su regreso discográfico tras más de 15 años de silencio. Luego, Vulva Soul vuelve al Trasnoche con la mejor música para no dejar de bailar.
"Personajes que dejan huella" a las 16 en el Museo Sor Josefa
Niñas y niños de 5 a 12 años podrán participar de un recorrido creativo en el Museo Sor Josefa y el Museo del Teatro, que vincula las artes visuales y el teatro, a través del juego, la imaginación y la expresión corporal.
Hangar Rock Festival a las 21 en Demos
Una cita imperdible con la nueva escena local que reúne variadas propuestas de rock, funk, indie alternativo y hard rock.
"Pirulo en el aire" a las 21 en el Centro Cultural Provincial
Tras arrasar en la taquilla durante la gira de 2025, Pirulo Valmaceda se lanza a una nueva aventura junto a sus amigos Mauro y Gerardo en un show de 85 minutos de duración para toda la familia.
Domingo 23 de agosto
Dante Spinetta a las 21 en Tribus
El artista regresa para presentar “Día 3”, su último disco. Este nuevo álbum es un recorrido emocional de sanación y autodescubrimiento, y también un paisaje sonoro que muestra matices del funk y la música popular latinoamericana.
"Bandada" a las 18 en La 3068
Un grupo de amigos de viaje. Humor y emoción en una absurda encrucijada.
"Moscateros" a las 20.30 en Nuevo LOA
La obra escrita y dirigida por Federico Kessler incluye humor absurdo, aventuras y una sátira sobre el poder. Todo eso en una propuesta que dialoga con el presente a través de una historia ambientada en la Francia del siglo XVII.
Jazz en el Foyer a las 20 en el Centro Cultural Provincial
En el marco de las celebraciones por su 46° aniversario, el Centro Cultural Provincial, en coproducción con La Brava Producciones, presenta este ciclo. Este domingo se presenta La Mal, agrupación liderada por el baterista Lucas González.
"Las cosas maravillosas" a las 18 en Nuevo LOA
Con un gran sentido del humor y una historia conmovedora, esta obra es, ante todo, una invitación a construir colectivamente una mirada luminosa de la vida.