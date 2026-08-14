Santa Fe tendrá un fin de semana largo con una agenda cultural particularmente cargada. Entre el viernes 14 y el domingo 16 de agosto (el lunes 17 será feriado) habrá recitales, teatro, propuestas de humor, poesía, danza y encuentros que recuperan tradiciones de la ciudad.
Kapanga, Canticuénticos, teatro y Fiesta de las Colectividades: todo lo que pasa este fin de semana en Santa Fe
El fin de semana largo tendrá una programación llena de recitales, obras, humor, poesía y encuentros al aire libre. Las principales actividades, con fechas, horarios y lugares.
A la programación habitual de salas y espacios culturales se suman, además, dos convocatorias masivas: la Fiesta de las Colectividades en la Estación Belgrano y una jornada especial en la Costanera con Canticuénticos y Kapanga.
Hay también una importante presencia de artistas y compañías de la escena local y regional, distintas propuestas musicales, teatrales y de circo que tendrán lugar estos días. A continuación, un repaso por las principales propuestas.
Viernes 14 de agosto
Terrena a las 21 en El Solar de las Artes
Es una banda que propone un sonido actual anclado en la identidad latinoamericana. A través de sus canciones, dibuja los paisajes que le rodean y relata historias propias y del territorio que habitan.
Fer Lagger Ska Jazz y Larga Data a las 21 en Demos
Serán doce músicos en escena fusionando lo mejor del jazz y el ska. “Una propuesta alegre y bailable para hacer vibrar nuestra sala principal”, dicen desde el espacio anfitrión.
Noche Rockstar a las 21 en Tribus
La Noche Rockstar regresa a Tribus con Peppers Monks y todos los clásicos de Red Hot Chili Peppers. Entrada libre y gratuita.
"Sangre que devora" a las 21 en El Birri
Es una relectura contemporánea y performática de La casa de Bernarda Alba, donde cinco intérpretes revisitan, desde la potencia de sus cuerpos presentes y de sus memorias compartidas, los mandatos, silencios y violencias que atraviesan la historia de las mujeres.
Ríe Litoral a las 21 en el Foro Cultural de la UNL
Durante los viernes de agosto, el Foro Cultural UNL será sede de la primera edición de este ciclo que reunirá espectáculos de clown, teatro, circo y comedia, además de una propuesta de formación abierta a la comunidad. El 14 de agosto llega "Podestá", un unipersonal de clown de la Compañía Destapo (Traslasierra, Córdoba).
"Segundo cielo" a las 21 en Rivadavia 2871
Inspirada en la obra de Roberto Arlt y en la mítica puesta de “El jorobadito” del Equipo Llanura, María Rosa Pfeiffer construye un universo donde los cuerpos de los actores alternan entre la ficción arltiana y la ficción de lo que fue, lo que pudo haber sido y lo que puede ser.
Sábado 15 de agosto
33º Fiesta de las Colectividades desde las 18 en la Estación Belgrano
Del 15 al 17 de agosto, el tradicional espacio de bulevar Gálvez 1150 albergará la 33 edición de la Fiesta de las Colectividades, una de las celebraciones culturales más convocantes de la región. Música, danzas, artesanías y una variada oferta gastronómica formarán parte de esta cita que rinde homenaje al legado de los inmigrantes.
Cierre de la muestra "Agua, color y silencio" a la 17.30 en el Museo Rosa Galisteo
La actividad, que contará con la presencia de la artista Mauge Suárez, vinculará la palabra, las artes visuales y el paisaje sonoro, integrando la producción escrita y la tradición poética local a los recorridos del Museo.
Usted Señalemelo a las 21 en Hub
En el marco de su tour "Términos & Condiciones" el trío llega con una propuesta renovada que expande el universo de su último disco. Una gira para reencontrarse con su público en un formato más cercano, intenso y conceptual.
"El Equilibrista" a las 21 en Rivadavia 2871
Es la obra emblemática que le valió a Mauricio Dayub todos los premios y distinciones desde 2019 hasta hoy. Es la historia que cada uno de nosotros podría contar acerca de su vida, si pudiera volver a ser niño.
CCP Club 360 On-Stage a las 20 en el Centro Cultural Provincial
La tercera fecha del año de este ciclo estará protagonizada por Código Inverso, la banda oriunda de Santo Tomé que construye una identidad sonora propia fusionando géneros como el hip hop alternativo, el electro pop, el pop rock y el rock alternativo.
Break Show Dance: Tributo a Backstreet Boys a las 21 en la Sala Marechal del Teatro Municipal
Es una experiencia inmersiva con coreografías originales y animaciones en pantalla, con un ensamble de 22 artistas en escena para una noche a puro pop y nostalgia. Dirección coreográfica: Maximiliano Leffe y Brenda Basílico.
"Padre Pedro" a las 21 en Nuevo LOA
Un pueblo pequeño donde nunca pasa nada. La iglesia sencilla del pueblo, donde nunca pasa nada. Aparentemente. Gente común, con sus pequeñas alegrías y sus pequeñas penas. Una situación cotidiana, aparentemente insignificante, va a derivar en una historia en la que casi nada es lo que parece ser.
De la Moña a las 21 en Demos
Una noche a puro ritmo y sabor afrocaribeño con la orquesta De la Moña en vivo.
Danny Avila a las 22 en Lemon Arena
Uno de los artistas españoles más importantes de la escena electrónica internacional vuelve a Santa Fe para una noche que promete estar a la altura de su primera visita.
Rompiendo Espejos a las 21 en Tribus
La reconocida banda homenaje a Callejeros se presentará en Santa Fe para repasar de principio a fin el emblemático disco debut de la agrupación de Villa Celina, acompañado de los grandes clásicos de su trayectoria. En el trasnoche tendrá lugar la Marikoteka.
"La palabra. La poesía. La vieja casa" a las 16.30 en la Casa de la Cultura
El espacio dependiente del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe, invita a participar de la tercera edición del ciclo, una propuesta que durante los sábados de agosto reunirá talleres de escritura, lectura, fotografía y creación editorial para acercarse a la poesía y la imagen desde una perspectiva sensible y experimental.
"El contorno de lo invisible" a las 21 en el Foro Cultural de la UNL
Obra de la Comedia UNL 2026, creación de la Compañía CabezAbajo dirigida por Ana Municoy y Nati Fessia, que articula circo contemporáneo, clown y teatro de sombras en una propuesta destinada a todo público.
Domingo 16 de agosto
Canticuénticos y Kapanga desde las 15 en la Costanera Este
Santa Fe se prepara para los Juegos Suramericanos con una jornada especial el domingo 16 de agosto en la Costanera oeste. Desde las 16.30, Canticuénticos ofrecerá un espectáculo para toda la familia, mientras que a las 19 Kapanga cerrará la celebración. La jornada también incluirá la llegada del Fuego Suramericano y la reinauguración, a las 18.45, del renovado sistema lumínico del Puente Colgante.
"Moscateros" a las 20.30 en Nuevo LOA
Humor absurdo, aventuras y una sátira sobre el poder se combinan en una propuesta que dialoga con el presente a través de una historia ambientada en la Francia del siglo XVII.
"Historias para contar" a las 20.30 en El Retablo
Un espectáculo que reúne canciones populares latinoamericanas que se van entretejiendo con cuentos que invitan a escuchar, sentir, vivenciar lo que se interpreta en escena.
Bendecida a las 21 en Tribus
Bendecida regresa a Tribus con todos los clásicos de Héroes del Silencio y Enrique Búnbury. Entrada libre y gratuita. El trasnoche estará a cargo de DJ Set de Vulva Soul.
Festival federal de Somos Cerveceros a las 18 en el Mercado Progreso
El festival tiene entrada libre y gratuita y permitirá vivir la cultura cervecera. Un domingo con birras de cerveceros artesanales de Santa Fe y de Argentina, propuestas gastronómicas locales y la música en vivo de Santa Fe Ska.
"Es hora de hablar" a las 21 en Hub
Con miles de seguidores en redes sociales y una comunidad que crece día a día, Sofía Calvo da el salto del mundo digital a los escenarios con "Es hora de hablar", donde nos invita a reflexionar, reírnos y reconocernos en aquello que todos sentimos, pero pocas veces decimos.
"Las cosas maravillosas" a las 18 en Nuevo LOA
Hacer “una lista de todas las cosas maravillosas que hay en el mundo. Todo aquello por lo que vale la pena vivir”. Con un gran sentido del humor y una historia conmovedora, “Las cosas maravillosas” es, ante todo, una invitación a construir colectivamente una mirada luminosa de la vida.