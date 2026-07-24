El último fin de semana de julio llega con una agenda cultural que, como suele ocurrir, incluye teatro, música en vivo, humor, espectáculos familiares, propuestas solidarias y grandes conciertos. Una programación que invita a salir y disfrutar de tres días con opciones para todos los gustos y edades.
De la Sinfónica a la caña con ruda: los planes para disfrutar Santa Fe este fin de semana
La agenda cultural reúne opciones para todos los gustos: música en vivo, obras teatrales, stand up, la Fiesta de la Pachamama y actividades para compartir en familia.
Entre las propuestas más destacadas aparecen el concierto de la Orquesta Sinfónica Provincial, el regreso de la Comedia UNL, una nueva edición de la Fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda, además de una variada oferta de espectáculos independientes.
A continuación, repasamos la agenda cultural completa para este fin de semana en Santa Fe, con horarios, lugares y todos los detalles de cada evento.
Viernes 24 de julio
"Encerrados, de ésta salimos mejores" a las 21 en LOA
Es una típica comedia argentina de autoría de los periodistas santafesinos Juan Manuel Berlanga y Maximiliano Ahumada, que como dupla debutan en la dramaturgia en un texto con evidentes influencias de la realidad socio cultural del presente del país.
Orquesta Sinfónica Provincial a las 21 en el Centro Cultural Provincial
Concierto final de la cuarta edición de la Convocatoria de Jóvenes Artistas Argentinos. Bajo la dirección general y artística del Maestro Silvio Viegas, titular del organismo musical, participarán del evento tres cantantes y tres instrumentistas como solistas principales, artistas que resultaron ganadores del certamen.
"El último pucho del año" a las 21 en
Puchxs arrancó y no paró. Después de recorrer más de 20 escenarios de la ciudad de Santa Fe durante su primer año de vida, la banda inicia una nueva etapa: la producción de su material de estudio. Para eso, van a pausar temporalmente sus presentaciones en vivo. Pero antes llega el último encuentro.
Peña cubana a las 21 en El Solar de las Artes
Se realizará el encuentro solidario “Cuba nos necesita”. “Porque la soberanía no se bloquea”, dicen desde la organización, a cargo de Amistad y Solidaridad con Cuba.
Avalancha a las 21 en Tribus
Avalancha es una banda tributo a Héroes del Silencio nacida en 2024 en Santa Fe, impulsada por la pasión y el respeto hacia una de las formaciones más influyentes del rock en español.
"Delirio manchego" a las 21 en Valeri Montrul
Unipersonal a cargo del actor Quique Maillier, que representará a Miguel de Cervantes Saavedra, en un recorrido de los personajes creados en el marco del contexto socio-político de la época.
Sábado 25 de julio
"El contorno de lo invisible" a las 19 en el Foro de la UNL
Obra de la Comedia UNL 2026, creación de la Compañía CabezAbajo dirigida por Ana Municoy y Nati Fessia, que articula circo contemporáneo, clown y teatro de sombras en una propuesta destinada a todo público.
Historias para cantar y contar a las 21 en Rivadavia 2871
De 2 a 4 es un grupo vocal mixto creado en 2018 integrado por Chachi Plank, Albertina Marín, Mauricio Lisa y Alejandro Molina, cuyo principal objetivo es transitar el cancionero popular latinoamericano a partir de arreglos vocales direccionados a ofrecer versiones que aporten nuevos enfoques a la riqueza de nuestro patrimonio musical.
Noche de stand up a las 21 en El Solar de las Artes
Con una grilla de cuatro comediantes sobre el escenario se presentarán Nacho Koornstra, Lisandro Riera, Belisario y Alan Barbero.
Conejo Blanco a las 19 en Valeri Montrul
Se presenta el grupo de rock nacional con temas nuevos y clásicos que hicieron historia.
"El gran circo mágico" a las 17.30 en El Retablo
Un espectáculo para grandes y chicos. Los avatares de un circo que llega a un barrio y que debe conseguir que le dejen abrir su carpa. Cuando ésta se despliega empieza la magia con los Títeres convertidos en actores de circo.
"Moscateros" a las 21 en LOA
La obra escrita y dirigida por Federico Kessler incluye humor absurdo, aventuras y una sátira sobre el poder. Todo eso en una propuesta que dialoga con el presente a través de una historia ambientada en la Francia del siglo XVII.
"Cinemacordes" a las 21 en el Centro Cultural Provincial
El espacio de Junín 2457 será el escenario de una nueva entrega de CCP Experimenta. "Cinemacordes" es un diálogo entre las célebres bandas sonoras de John Williams para el cine y el cancionero popular argentino, en una velada que promete emocionar y sorprender. La entrada es libre y gratuita.
Lupretinia, Amigo Sónico y Pasaje Boedo a las 21 en Demos
"Nos unimos para vivir una fecha tremenda con tres propuestas musicales potentes, sensibles y con universos sonoros únicos que van desde lo etéreo de la electrónica hasta la fuerza del pogo distorsionado", dicen los organizadores.
Noche Rockstar a las 21 en Tribus
La Noche Rockstar llega con lo mejor del metal a cargo de Name In Blood (tributo a Black Sabbath) y Magnética (tributo a Metallica). A las 23.59 llega una nueva edición de Pogo Hits, dedicada al metal internacional. La entrada es libre y gratuita.
"Julito" a las 21 en El Taller Casa de Arte
Es una comedia costumbrista de Roberto Fontanarrosa sobre la hipocresía de la clase media argentina. La historia sigue a una familia tradicional que descubre que su hijo adolescente, está involucrado en oscuros negocios criminales. El relato satiriza la doble moral frente al dinero fácil y la corrupción.
Domingo 26 de julio
9° Fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda a las 11 en República de Siria entre Bv. y Castellanos
El encuentro, co-organizado por Solcuer ETC y la Municipalidad de Santa Fe, está abierto a toda la comunidad. Como ya es costumbre, durante esta edición se realizará la ceremonia de celebración del Día de la Pachamama. Además, habrá venta y degustación de caña con ruda, música en vivo, puestos gastronómicos y feria de emprendedores.
"Las cosas maravillosas" a las 19 en LOA
Hacer una lista de todas las cosas maravillosas que hay en el mundo. Todo aquello por lo que vale la pena vivir. Ésta es la misión del personaje que protagoniza la historia para sobrevivir a los desafíos y flagelos cotidianos de toda la vida a los que nos enfrentamos como personas.