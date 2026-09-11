Los Juegos Suramericanos, momento histórico para Santa Fe, concentrarán casi toda la atención en la ciudad durante los próximos días. Pero no son la única propuesta. La agenda llega con música, teatro y distintas experiencias artísticas en salas y espacios culturales.
CAE, Jorge Fandermole, Destino San Javier, Fan Fest y una variada agenda cultural en Santa Fe
Los Juegos Suramericanos marcarán la agenda de la ciudad, pero también habrá mucho movimiento cultural. Durante el fin de semana habrá propuestas musicales, teatrales y artísticas para distintos públicos, además del inicio del Fan Fest en el Parque del Sur, enmarcado en el evento deportivo.
Aparecen en la lista el regreso de CAE a Tribus, la presentación de Jorge Fandermole en el Foro Cultural de la UNL y obras como "Consagrada, el fracaso del éxito", además de propuestas para las infancias y diferentes recitales.
El domingo, además, comenzará el Fan Fest de los Juegos Suramericanos en el Parque del Sur, con música en vivo y actividades para acompañar la competencia. En los párrafos que siguen, la guía con las propuestas culturales.
Viernes 11 de septiembre
CAE a las 21 en Tribus
El emblemático cantante y compositor CAE regresará a los escenarios santafesinos. El artista desembarca en la ciudad para presentar "All Inclusive", un formato renovado que rompe los moldes tradicionales de un recital de música.
La Chancha Muda, Experimento Negro y Lillos de Mapa a las 21 en La Moreno
Las tres bandas, con su propia impronta, se cruzan en La Moreno.
Misterios Mentales a las 21 en Luz y Fuerza
Es un show interactivo de mentalismo que invita a reflexionar sobre las preguntas que nos hacemos a nosotros mismos y el lugar del misterio en la modernidad.
Peña Musa a las 20 en Demos
Una noche para compartir música en vivo, arte en directo y comunidad, organizada por el centro de estudiantes para recaudar fondos para la agrupación. Durante la jornada, también se estará realizando un mural colectivo junto al colectivo Pégate.
Ciclo Maggi© a las 20 en el Foro Cultural UNL
La propuesta incluirá música en vivo, instalaciones audiovisuales, un sector de juegos y una barra de comidas y bebidas.
"Consagrada, el fracaso del éxito" a las 21 en el Centro Cultural Provincial
Como parte del ciclo "Escénicas del país", se presenta el unipersonal de Flor Micha y Gabi Parigi bajo la dirección de Flor Micha. Es un biodrama que parte de la historia real de Gabi Parigi, ex gimnasta de la Selección Nacional Argentina y actual actriz, acróbata y bailarina.
"Moscateros" a las 21 en Nuevo LOA
Inspirada libremente en la célebre historia de Alejandro Dumas, la obra combina humor, aventura y una mirada mordaz sobre las desigualdades, las contradicciones humanas y los mecanismos del poder.
Seattle Supersonics a las 23.59 en Tribus
Seattle Supersonics rinde un respetuoso homenaje a Nirvana, la emblemática banda de grunge y rock alternativo integrada por Kurt Cobain, Krist Novoselic y Dave Grohl.
"Vuelve primavera. El color de tu voz" a las 21 en Stanley
Una noche donde la música, la nostalgia y una explosión de colores se encuentran para celebrar la llegada de la primavera.
Sábado 12 de septiembre
"El contorno de lo invisible" a las 19 en el Foro Cultural de la UNL
Es una obra de la Compañía CabezAbajo que combina circo contemporáneo, clown y teatro de sombras.
Jorge Fandermole a las 21 en el Foro de la UNL
Presentará su nueva producción, "Tiempo y lugar". Es una nueva edición de canciones de autoría propia y reúne doce composiciones de temática y género diversos. Algunas de las canciones presentan rasgos vinculados al folklore argentino y latinoamericano, mientras que otras no responden a características genéricas específicas.
III Festival de Coros a las 20 en el Centro Cultural Provincial
Las voces de tres agrupaciones santafesinas se encontrarán en el marco de esta propuesta. El escenario reunirá al Coro Polifónico Nuestra Señora del Calvario, anfitrión del encuentro y dirigido por Juan Aneiros Monti; a Coral A Cordis, bajo la dirección de Jorge Céspedes; y a la Agrupación Coral UTN, dirigida por Matías Amicuzi.
"Teramurgapia" a las 21 en El Solar de las Artes
Un espectáculo de la murga Rozonga La Ronca que aborda la salud mental, los vínculos y la rutina cotidiana desde la sátira y la comedia, invitando a la reflexión sobre temas delicados y ofreciendo una "ayudita" para descargar tensiones colectivas.
"El impostor" a las 21 en Demos
El sábado la galería del espacio se transforma en el escenario de una propuesta que rompe con el formato tradicional de recital. Es una experiencia artística inmersiva que combina música en vivo, intervención escénica y artes visuales para explorar los laberintos de la identidad y la percepción.
"Escuadrón al rescate" a las 16 en Luz y Fuerza
Cuando un misterioso problema pone en riesgo a la comunidad, Ryder recibe la llamada de emergencia. Sin dudarlo, convoca a toda la patrulla.
Dúo Ferrero-González a las 20 en La Casa de Adelante
El espacio inaugura estudio de grabación con una nueva edición de la peña junto al dúo Ferrero-González, con música en vivo, presentaciones de sus talleres y las puertas abiertas para la experimentación y la improvisación.
Festival Nacional a las 21 en Tribus
Lo mejor de nuestro rock de la mano del Festival Nacional, con entrada libre y gratuita.
"Chapa y pintura" a las 21 en La Abadía
Cinco amigos de toda la vida se reencuentran, como lo hacen anualmente, para celebrar tantos años de experiencias y anécdotas compartidas. Pero un contratiempo que les toca vivir a dos de ellos saca a relucir lo mejor y lo peor del comportamiento humano y pone en tela de juicio el verdadero significado de la amistad.
"El panteón de los Garramuño" a las 21 en Espacio La Blanca
Esta obra, gestada por el grupo El ogro en base a un texto de José Ignacio Serralunga habla de la muerte. “La elegimos después de leer y analizar muchas obras. Después de un largo tiempo encontramos esta con mensaje creativo, temática nueva, y alentadora”, dijeron desde el grupo.
"Padre Pedro" a las 21 en Nuevo LOA
Un pueblo pequeño donde nunca pasa nada. La iglesia sencilla del pueblo, donde nunca pasa nada. Aparentemente. Gente común, con sus pequeñas alegrías y sus pequeñas penas. Una situación cotidiana, aparentemente insignificante, va a derivar en una historia en la que casi nada es lo que parece ser.
"Back to 2000" by Rebel a las 22.30 en Stanley
Una noche para volver atrás en el tiempo y cantar esos hits que todavía nos sabemos de memoria.
Domingo 13 de septiembre
Fan Fest de los Juegos Suramericanos desde las 12 en el Parque del Sur
La programación se desarrollará del domingo 13 al sábado 26 de septiembre, con entrada libre y gratuita y participación de artistas locales y nacionales como Natalie Pérez, Benja Amadeo, Los Totoras, Los Tipitos, Uriel Lozano, Santiago Motorizado, Q'Lokura, Indios, Koino Yokan y Cacho Deicas.
Wish a las 21 en Tribus
Wish llega a Tribus recreando en vivo los grandes clásicos de The Cure. Entrada libre y gratuita.
"Las cosas maravillosas" a las 19.30 en Nuevo Loa
Con un gran sentido del humor y una historia conmovedora, esta obra es, ante todo, una invitación a construir colectivamente una mirada luminosa de la vida.
Destino San Javier a las 20.30 en el Centro Cultural Provincial
Este espectáculo que propone una experiencia única dentro del folclore argentino: un formato íntimo, cercano y profundamente emocional.
"Medida de distancia" a las 20 en el Centro Cultural Provincial
Escrita y dirigida por Julieta Vigo. Actúan Ruben Von Der Thüsen, Sofía Kreig, Leilen Bouchet y Pamela Bertona.
"Decir sí" a las 20 en La 3068
Es una obra que explora las dinámicas de poder y sumisión a través de la interacción entre un peluquero y su cliente.
Mariana Pretto a las 20 en Rivadavia 2871
Presenta su nuevo disco "Alada, Piano a una mano".