La grilla completa del fin de semana

CAE, Jorge Fandermole, Destino San Javier, Fan Fest y una variada agenda cultural en Santa Fe

Los Juegos Suramericanos marcarán la agenda de la ciudad, pero también habrá mucho movimiento cultural. Durante el fin de semana habrá propuestas musicales, teatrales y artísticas para distintos públicos, además del inicio del Fan Fest en el Parque del Sur, enmarcado en el evento deportivo.