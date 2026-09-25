Este fin de semana, la ciudad de Santa Fe vuelve a tener una agenda cultural muy amplia, incluso se podría ubicar como una de las más cargadas del año, con propuestas de música, teatro, cine y encuentros al aire libre.
Sig Ragga, Superlógico, Virginia Tola y Cacho Deicas animan el fin de semana en la ciudad
El fin de semana tendrá recitales, teatro y propuestas gratuitas, con la Semana del Cine Santafesino y el Fan Fest de los Juegos Suramericanos, que cerrará el gran evento deportivo.
La música tendrá un lugar preponderante con los shows de Sig Ragga, Superlógico, Virginia Tola, Cacho Deicas, Hugo y Los Gemelos y una nueva Noche de Jazz, además de peñas, propuestas folclóricas y conciertos.
Pero no es lo único. También habrá actividad dentro de la Semana del Cine Santafesino. A esto se suma el Fan Fest de los Juegos Suramericanos en el Parque del Sur, donde actúan precisamente Tola y Deicas. A continuación, la grilla completa.
Viernes 25 de septiembre
Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos a las 21 en Tribus
Dos de las propuestas más originales, performáticas y conceptuales de la región se cruzarán en un show que combinará la estética vanguardista y el universo sonoro de Sig Ragga con la fusión rítmica, la teatralidad y el groove característico de Hugo y los Gemelos.
Gonzalo Villarino a las 21 en La Moreno
Es un músico y compositor multi-instrumentista nacido en la ciudad de Santa Fe. Formó parte de Boreal, banda junto a la cual teloneó a Rata Blanca, Guasones y Las Pastillas del Abuelo. Sus composiciones exploran el género canción, entre el rock & roll y la lírica.
"Prometí no contarlo" a las 21 en Uhlalá
Víspera de fiestas de fin de año en un pueblo del interior. Cinco mujeres maduras se juntan a tomar mate y chusmear. Entre gallinas y el calor, repasan la vida del barrio, infidelidades, videos comprometedores, muertos, empachos, ovnis y remedios caseros. Repite el sábado.
Mugre a las 23.59 en Tribus
Es un auténtico "monstruo de tres cabezas" que se consolidó como una de las propuestas más sólidas y viscerales de la escena post-punk y rock alternativo de Buenos Aires.
Semana del Cine Santafesino desde las 10 en distintos espacios
El festival propone una amplia programación con muestras, cortometrajes, debates y homenajes en el Foro Cultural UNL y el Cine América, con un reconocimiento especial a Marilyn Contardi y una selección de cine recuperado.
Fan Fest de los Juegos Suramericanos desde las 14 en el Parque del Sur
El día viernes 25 de septiembre se presentan Bicha, Los Gastro, Experimento Negro y Koino Yokan.
"XXXII Festival de guitarras del mundo" a las 20.30 en Sede Upcn
Es una actividad impulsada por el consejo directivo nacional de UPCN y cuenta con la dirección del maestro Juan Falú.
Peña Trasfoguero a las 21 en El Solar de las Artes
Una invitación al encuentro para compartir la música, la danza y el abrazo peñero. La brasa sigue ardiendo, y todos y todas están invitados.
"Moscateros" a las 21 en Nuevo LOA
Inspirada libremente en la célebre historia de Alejandro Dumas, la obra combina humor, aventura y una mirada mordaz sobre las desigualdades, las contradicciones humanas y los mecanismos del poder.
"Las hijas" a las 21 y 22.45 en Rivadavia 2871
Es una comedia sensible y emotiva que narra el reto al que se enfrentan tres hermanas: una madre con Alzheimer. Elena, fue una madre presente, a veces demasiado, exigente y firme. Una jueza de profesión que no supo dejar la ley fuera de la casa.
"Bajo terapia" a las 21 en Rivadavia 2871
Tres parejas asisten a la terapia habitual para resolver sus conflictos, pero se encuentran con una sesión más intensa de lo esperada: la psicóloga dejó sobres con consignas que las parejas tendrán que resolver entre todos.
Noche de jazz a las 20 en La Libre
La velada contará con la presentación de Jortrival Quartet. Después del show habrá una jam session abierta a músicos y aficionados, con barra y comida a precios populares.
La Peña del Estanislao a las 19 en la Casa del Brigadier
La propuesta incluirá la Feria Invencible y música en vivo de Gaspar, a las 19, y Chino Mansutti, a las 21. Además, habrá una barra gastronómica y de bebidas.
"La última carta" a las 21 en Valeri Montrul
Entre cartas de Antonin Artaud y Alejandra Pizarnik, una voz se sumerge en ese territorio incierto donde amar y morir parecen hablar el mismo idioma.
Mr. Caterva y Panta a las 21 en Demos
Luego de un receso, Mr. Caterva regresa a los escenarios para desplegar toda la energía de su show en vivo. La apertura de la noche estará a cargo del dúo Panta.
Sábado 26 de septiembre
Superlógico a las 21 en Tribus
La gran fiesta Ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico. Desde su debut en el festival Chascomús Rock en 2005 y con una convocatoria impulsada por el boca en boca.
"Rockeango" a las 21 en el Centro Cultural Provincial
Llega la 4ª fecha del ciclo CCP Experimenta 2026. “Rockeango” propone un encuentro único entre el rock nacional y el tango, dos estilos ligados a la tradición argentina que se fusionan para mostrar su poesía y fuerza.
Semana del Cine Santafesino desde las 15.30 en distintos espacios
El Cine América ofrecerá una jornada con Paisajes devorados, de Eliseo Subiela; el estreno de Rosanna, ángel del tango, de María Rosa Pfeiffer; y distintas selecciones de cortometrajes de la Muestra Santafesina. La programación cerrará a la medianoche con Eric, el nacimiento de una estrella. A las 19, el Foro Cultural UNL proyectará "No matar”, de Juan Villegas.
Fan Fest de los Juegos Suramericanos desde las 14 en el Parque del Sur
El día sábado 26 de septiembre se presentarán Virginia Tola y Cacho Deicas.
Del Palo a las 21 en El Solar de las Artes
Es un proyecto musical integrado por Franco Ruiz, Federico Palacio y Alejandro Ferrero que explora sonoridades de raíz folclórica argentina y latinoamericana en diálogo con elementos de otras músicas del mundo.
"Adán y Eva" a las 21 en Luz y Fuerza
Una comedia romántica que combina humor, ternura y reflexión sobre el amor y la vida en pareja. La obra entrelaza la mirada irónica del autor con una historia de amor y desencuentro; un matrimonio que tras más de cuarenta años se reencuentra con verdades que habían permanecido ocultas.
Coro Polifónico Provincial a las 20.30 en Rivadavia 2871
El ensamble vocal dirigido por la maestra Virginia Bono, realizará su Concierto 65º Aniversario.
Ceroasterisco a las 21 en Demos
Llega a Santa Fe en el marco de su gira YPMINI Tour 2026 con un show potente recorriendo sus canciones.
"Padre Pedro" a las 21 en Nuevo LOA
Un pueblo pequeño donde nunca pasa nada. La iglesia sencilla del pueblo, donde nunca pasa nada. Aparentemente. Gente común, con sus pequeñas alegrías y sus pequeñas penas. Una situación cotidiana, aparentemente insignificante, va a derivar en una historia en la que casi nada es lo que parece ser.
"El contorno de lo invisible" a las 19 en el Foro Cultural de la UNL
La propuesta, dirigida por Ana Municoy y Nati Fessia, reúne circo contemporáneo, clown y teatro de sombras. En escena participan Gisela Colombo, Ariel Costanzo, Siomara Asmus Piérola y Patricio López Rosas.
"Casi presente" a las 21 en el Centro Cultural Roma
La comediante Agustina Aguilar presenta un espectáculo de stand up que recorre, con humor filoso y observación cotidiana, el extraño territorio donde se cruzan el pasado, el presente y un futuro que ya empezó.
"Chapa y pintura" a las 21 en La Abadía
Cinco amigos se reencuentran, como lo hacen anualmente, para celebrar. Pero un contratiempo aparentemente menor que les toca vivir a dos de ellos saca a relucir lo mejor y lo peor del comportamiento humano y pone en tela de juicio el verdadero significado de la amistad.
Gala Kids / Pre Teens a las 20.30 en Stanley
La Academia de Canto y Música Liberá Tu Esencia, bajo la dirección de la Vocal Coach Érica Villanueva, presenta una nueva edición de este espectáculo musical que tendrá como protagonistas a niños y preadolescentes.
Domingo 27 de septiembre
"Decir sí” a las 20 en La 3068
Es una obra que explora las dinámicas de poder y sumisión a través de la interacción entre un peluquero y su cliente.
"Las cosas maravillosas" a las 19.30 en Nuevo LOA
"Las cosas maravillosas" en Santa Fe es interpretada por Mariano Rubiolo, bajo la dirección de Mey Scapola y la asistencia de dirección de Luis Cicero.
Dos amigas, dos voces, una pasión a las 20.30 en Stanley
Las cantantes santafesinas Samanta Gutierrez y María Laura Sereno se presentan acompañadas por una destacada banda integrada por Pablo Minen, Ignacio Acosta, Oscar Castellanos y Pablo Barbotti. Sera un repertorio que transita por grandes canciones del rock y pop nacional.
"Medida de distancia" a las 20 en el Centro Cultural Provincial
Escrita y dirigida por Julieta Vigo. Actúan: Ruben Von Der Thüsen, Sofía Kreig, Leilen Bouchet y Pamela Bertona.
Semana del Cine Santafesino desde las 17 en Cine América
En el día del Cine Santafesino, la jornada dará inicio con una proyección de “LS83” de Herman Szwarcbart (2025). Los festejos por el Día del Cine Santafesino comenzarán a las 18.30. La celebración popular será en la cuadra de 25 de Mayo, entre Suipacha y Crespo.
"Resonancias graves" a las 20 en Valeri Montrul
Apertura del Ciclo Primavera Músico Teatral a cargo de Diana Forni en piano, William Castillo en tuba y Joaquín Guerrero en clarinete bajo, quienes interpretarán obras de compositores contemporáneos.