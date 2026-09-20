Nuevo trabajo de Marcelo López

"4 Tardes en Melopea" un EP donde conviven influencias de Litto Nebbia, Alejo Carpentier y Rodolfo Braceli

Con 16 minutos de duración, reúne cuatro composiciones que son como “estaciones” de un recorrido introspectivo. La idea de una “salida” está presente en un EP nacido de experiencias que tuvo el músico en los últimos años.