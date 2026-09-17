Está a punto de estrenar en Berna

Trabajó en la Sinfónica de Santa Fe, vive en Suiza y creó un musical a partir de las noches sin sueño de su hijo

Denise Fournier se fue a Europa en 2018. Escribió esta obra a partir de su experiencia como madre migrante. El protagonista es un oso mitad sudamericano y mitad europeo que se cuela en un concierto en busca de una canción de cuna.