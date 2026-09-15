La Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe, dependiente del Ministerio de Cultura, volverá a presentarse en el escenario principal del Centro Cultural Provincial (Junín 2457, Santa Fe), en lo que será el concierto de cierre del Seminario Internacional de Dirección Orquestal con orientación en ópera, dictado por el maestro Silvio Viegas, titular del ensamble musical.
Otra noche de ópera en Santa Fe
A modo de cierre del Seminario Internacional de Dirección Orquestal, la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe ofrecerá un concierto gratuito en el Centro Cultural Provincial Paco Urondo.
La función se realizará el próximo viernes 18 de septiembre, a las 21, con entrada gratuita y cupo limitado por la capacidad de sala.
El podio será compartido por artistas emergentes que ya tienen asegurado un lugar en el futuro de la dirección orquestal: Daniel Flores Bennet, Daniela Schenhals, Martín Andrés Vega, Julián Marcipar y Joaquín Gómez Ferreyra, finalistas del seminario.
El concierto contará con un variadísimo repertorio seleccionado de la cantera operística universal. Se podrán escuchar fragmentos de óperas como “Le Nozze di Figaro”, “Lucia di Lammermoor”, “Tosca”, “Carmen”, “Il Trovatore” y “Madama Butterfly”, entre otras piezas muy famosas.
Conversatorio
El mismo día del concierto, pero a las 20.30, el maestro Silvio Viegas se presentará en el escenario del Centro Cultural Provincial en lo que será un conversatorio público referido a la experiencia vivida en el Seminario Internacional de Dirección Orquestal donde compartirá experiencias con la audiencia y con los finalistas del encuentro.
Quienes tengan entradas para el concierto podrán ingresar con las mismas para presenciar la exposición si así lo desearan.
Retiro de localidades
Las entradas estarán disponibles para su retiro desde el lunes 14 de septiembre, hasta el día del concierto inclusive, en la boletería del Centro Cultural Provincial, de 14 a 21.
Con la presentación del DNI físico, se podrá retirar un máximo de dos por persona, de forma gratuita y sin numerar. Por otro lado, cada persona podrá presentar, si así lo quisiese, hasta dos DNI físicos, retirando un máximo de cuatro tickets.
Las entradas tendrán condición de reserva hasta 5 (cinco) minutos antes de iniciar el concierto. A partir de ese momento, se permitirá el ingreso libre de público hasta completar el aforo. Vale recordar que la boletería del Centro Cultural Provincial mantiene un protocolo de reserva de localidades para público que acredite residencia a más de 25 (veinticinco) kilómetros de la ciudad Capital.
Las reservas podrán ser solicitadas únicamente por correo electrónico a [email protected], adjuntando foto del DNI donde conste el domicilio del solicitante.