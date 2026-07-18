La Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe, que depende del Ministerio de Cultura, se presentará el próximo viernes 24 en la sala principal del Centro Cultural Provincial “Paco Urondo” (Junín 2457) a las 21 en lo que será el concierto final de la cuarta edición de la ya popular Convocatoria de Jóvenes Artistas Argentinos.
Sinfónica de Santa Fe: concierto de la Convocatoria de Jóvenes Artistas Argentinos
Bajo la dirección de Silvio Viegas, el organismo cerrará la cuarta edición del concurso, con la participación de tres cantantes y tres instrumentistas como solistas principales. El programa recorrerá obras de Rosauro, Offenbach, Délibes, Mozart, Rossini, Beethoven y Bellini.
Bajo la dirección general y artística del maestro Silvio Viegas, titular del organismo musical, participarán del evento tres cantantes y tres instrumentistas como solistas principales, artistas que resultaron ganadores del certamen y que podrán compartir escenario con la Sinfónica en esta presentación especial de temporada.
Consolidando caminos
A lo largo de sus cuatro ediciones, la convocatoria se ha consolidado como una oportunidad para impulsar las trayectorias de los jóvenes artistas ganadores, buscando favorecer su acceso a escenarios de excelencia, propiciando el encuentro con una orquesta profesional.
La convocatoria reafirma su compromiso con la formación y el fortalecimiento de las nuevas generaciones de artistas argentinos, contribuyendo al desarrollo del ámbito de la música académica en el país.
Los ganadores son: Paula Antonia Taibo (marimba), Bruno Guido Binci (fagot), Valeriya Ilinichna Merkuryeva (piano), Canela Luna Gordillo Tolosa (soprano), Juan Marcos Bracco Arancet (tenor) y Rocío Marina Leites (soprano).
El programa propondrá un viaje ecléctico por la música académica recorriendo obras y fragmentos de autores como N. Rosauro, J. Offenbach, L. Délibes, W. A. Mozart, G. Rossini, L. V. Beethoven y V. Bellini.
Localidades anticipadas
El retiro de entradas estará disponible desde el lunes 20 de julio hasta el día del concierto inclusive en la boletería del Centro Cultural Provincial, en Junín al 2457 (Santa Fe), de 14 a 21.
Con la presentación del DNI físico, se podrá retirar un máximo de dos por persona, de forma gratuita y sin numerar. Por otro lado, cada persona podrá presentar, si así lo quisiese, hasta dos DNI físicos, retirando un máximo de cuatro tickets.
Las entradas tendrán condición de reserva hasta 5 (cinco) minutos antes de iniciar el concierto. A partir de ese momento, se permitirá el ingreso libre de público hasta completar el aforo.
Vale recordar que la boletería del Centro Cultural Provincial mantiene un protocolo de reserva de localidades para público que acredite residencia a más de 25 (veinticinco) kilómetros de la ciudad Capital.
Las reservas podrán ser solicitadas únicamente por correo electrónico a [email protected], adjuntando foto del DNI donde conste el domicilio del solicitante.