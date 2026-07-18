El viernes 24

Sinfónica de Santa Fe: concierto de la Convocatoria de Jóvenes Artistas Argentinos

Bajo la dirección de Silvio Viegas, el organismo cerrará la cuarta edición del concurso, con la participación de tres cantantes y tres instrumentistas como solistas principales. El programa recorrerá obras de Rosauro, Offenbach, Délibes, Mozart, Rossini, Beethoven y Bellini.