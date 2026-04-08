La Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe atraviesa un año de contrastes: mientras celebra sus 70 años con un nivel artístico de excelencia, enfrenta el desafío de producir música con un instrumental que, en muchos casos, ha quedado obsoleto o presenta roturas.
La Orquesta Sinfónica de Santa Fe lanza su propia asociación para renovar instrumentos centenarios
En diálogo con CyD Litoral, el director Silvio Viegas explicó la necesidad de contar con una entidad que canalice el apoyo de privados y el público. Buscan reemplazar un arpa de 100 años y adquirir equipamiento profesional para un organismo que cumple siete décadas de vida.
Para dar respuesta a esta problemática, se constituyó formalmente la Asociación Sinfónica SF, una entidad civil que busca unir esfuerzos entre el Estado, las empresas y la ciudadanía.
Silvio Viegas, director titular del organismo, detalló en CyD Litoral la urgencia de esta iniciativa. "Todo queda en las espaldas del Gobierno y el Ministerio de Cultura, pero tenemos cuestiones importantes. Nuestro instrumental se está quedando muy viejo: el arpa tiene casi 100 años y el bombo sinfónico está roto. Faltan campanas y un tam-tam profesional", graficó el maestro.
Calidad artística vs. instrumental
Viegas destacó que, a diferencia de los instrumentos de cuerda o viento que pertenecen a cada músico, los elementos de gran escala —percusión, piano, arpa— son propiedad de la orquesta y requieren una inversión que no siempre es fácil de gestionar por los canales administrativos habituales.
"La orquesta tiene un nivel artístico muy alto y suena divina incluso con instrumentos viejos. Imaginen lo que sería con equipamiento profesional como el que usan las grandes orquestas del mundo. Esto no es solo para los músicos, es para el público de toda la provincia", remarcó el director.
La asociación también prevé a futuro la compra de mobiliario específico, como sillas ergonómicas diseñadas para la postura particular de cada instrumentista (cellistas, violinistas, etc.).
Cómo colaborar y qué se viene
Tras un año de gestiones jurídicas, la asociación ya realizó su primera asamblea con una respuesta "maravillosa" del público. Se espera que para finales de mayo o principios de junio la entidad funcione a pleno para firmar convenios con el sector privado e incluso con organismos del exterior.
Quienes deseen sumarse como socios o patrocinadores pueden contactarse a través del Instagram @sinfonica.sf o vía correo electrónico a [email protected].
Un año de festejos
Pese a las dificultades económicas, la agenda por el 70° aniversario no se detiene. Este viernes la orquesta se presentará con Rodrigo Naza como director invitado y un solista tucumano. El punto cúlmine será la Velada de Gala el 29 de mayo, aniversario de la formación.
"Es un año muy especial. Mantendremos los conciertos didácticos, el ciclo de jóvenes músicos y la música de películas. Además, en septiembre planeamos la ópera Cavalleria Rusticana", adelantó Viegas y concluyó: "Hay que celebrar la existencia de algo tan importante para Santa Fe como su Orquesta Sinfónica".