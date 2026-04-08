Música santafesina

La Orquesta Sinfónica de Santa Fe lanza su propia asociación para renovar instrumentos centenarios

En diálogo con CyD Litoral, el director Silvio Viegas explicó la necesidad de contar con una entidad que canalice el apoyo de privados y el público. Buscan reemplazar un arpa de 100 años y adquirir equipamiento profesional para un organismo que cumple siete décadas de vida.