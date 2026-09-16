Este fin de semana tendrá lugar una nueva edición, la cuarta, del Festival de Coros que organiza el ensamble vocal de la parroquia La Merced. Participarán tres agrupaciones con estilos diferentes entre sí, con más de 100 voces en escena
La historia del Coro Kennedy, el invitado especial de un festival que reunirá 100 voces en Santa Fe
Fundado por Raúl Fritzsche, el reconocido ensamble vocal es una referencia del canto coral argentino. Este viernes compartirá escenario con el Coro La Merced y Coral Encantos.
"La propuesta invita a disfrutar un recorrido por la música coral en sus más diversas expresiones, desde obras clásicas y latinoamericanas hasta arreglos contemporáneos y populares", adelantaron los organizadores.
La actividad tendrá un ingrediente muy especial, hasta podría decirse histórico. Es que estará en Santa Fe el reconocido Coro Kennedy, que se sumará así a los anfitriones y a Coral Encantos, el otro invitado.
Tender un puente
"Traerlo es un verdadero orgullo para nosotros. Es hablar de más de cuarenta años de historia y de una agrupación que es referencia del canto coral argentino, tanto por su trayectoria artística como por su compromiso social", dijo el director del Coro La Merced, Rodrigo Naffa, a El Litoral.
"Para La Merced, poder recibirlos y compartir escenario significa tender un puente entre generaciones, experiencias y maneras de vivir la música coral. Y, sobre todo, darle al público santafesino la posibilidad de disfrutar en nuestra ciudad de un coro con una historia enorme", agregó.
Embajador musical
El maestro Raúl Fritzsche fundó el Kennedy a principios de los años 80, en el marco de la universidad homónima. Con el tiempo, logró hacer del mismo uno de los coros independientes más prestigiosos de la Argentina.
En casi 45 años, realizó conciertos en todo el país y en el exterior. Para muchos, es un "embajador de la música coral argentina".
Para medir su jerarquía, basta nombrar a un puñado de artistas con los cuales compartió escenario: Mercedes Sosa, Charly García, Ricky Martin y Enrique Iglesias. Un "currículum" muy difícil de igualar para una institución coral.
A lo largo de su historia, la entidad se puso al hombro diversas causas. La lucha contra el VIH, la defensa de los derechos de los niños junto a Unicef y el acompañamiento a los familiares de la AMIA y a las Madres del Dolor.
En una entrevista concedida a Infobae en 2022, Frietzsche dejó una definición muy precisa, que refleja el espíritu del grupo. "El coro es una pequeña sociedad perfecta, donde tenés gente de mucha guita, gente que la pasa mal, pero en el momento de cantar somos todos uno".
Música coral para todos
Coral Encantos, el coro del Centro Regional de Educación Permanente de Santa Fe, también se suma este histórico festival. Se caracteriza por su repertorio de música latinoamericana y por su labor de integración comunitaria.
Según los organizadores, el encuentro del viernes, previsto en Rivadavia 2871, será "una oportunidad única de escuchar más de 100 voces compartiendo escenario, con tres propuestas musicales completamente diferentes en una misma noche".
Respecto al objetivo de la propuesta, especificaron que la apuesta es "acercar la música coral a todo el público, tanto a quienes ya disfrutan de este género como a quienes lo descubrirán por primera vez".