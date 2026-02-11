Hallazgo en el archivo de El Litoral

El estafetero que escribía cuentos infantiles: rescate de una entrevista a Aldo Tibaudín

En febrero de 1974, este diario dialogó con un trabajador postal que repartía correspondencia en trenes y llevaba sus libros en jeep a las escuelas rurales. Su obra, nacida tras un accidente, marcó a una generación de lectores.