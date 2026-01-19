Una sátira medieval contra la épica oficial

El artista Alejo Valdearena alcanzó popularidad a mediados de la década del noventa con "4 segundos" (junto a Feliciano García Zecchin), cómic en el que un grupo de amigos compartía las dificultades de la incipiente vida adulta. Humor cotidiano, costumbrista, pero, ante todo, muy argentino.
Primero apareció de forma autoeditada bajo el sello "Pipabang"; luego en la revista de antología "Ultra" de Editorial Ivrea, y finalmente sus siete capítulos fueron recopilados en un tomo único en 2008, bajo el ala de la misma editorial.
El cómic no solo caló hondo en el recuerdo de los adolescentes de esa época, sino que sentó las bases del estilo de un artista que haría del humor su principal sello de identidad.
El autor, hoy radicado en España, se encuentra en la actualidad viviendo una suerte de segunda vida o revival en nuestro país. A la historieta que hoy nos ocupa se suma la novela "Historieta Nacional", editada en 2023 por Rabdomantes Ediciones, donde explora la cultura comiquera.
Gentileza
En "La gloriosa historia" lo vemos haciendo dupla con Agustín Paillet, encargado del dibujo y nombre frecuente dentro de Maten al Mensajero, editorial que ya lo había cobijado anteriormente, no solo en esta obra sino también en la muy divertida "Una de Vampiros".
"La gloriosa historia" es una historieta de aventuras, de lectura ágil y divertida, situada en la época medieval.
La contratapa resume la trama de la siguiente manera: "Para consolidar su dinastía, el sádico y paranoico Chestibor II debe casar a su hija, la princesa Trea, con su sobrino Lord Bogumir, algo que parece muy sencillo para un déspota como él".
"No cuenta, sin embargo, con las dudas de su sobrino, la rebeldía de su hija, enamorada del poeta más cursi de 'Los cien Reinos', y la disruptiva aparición de dos canallescos juglares con delirios de grandeza”.
La obra
La novela gráfica, editada a mediados de 2025, se presenta con tapa y contratapa a color, y solapas que detallan el recorrido de los artistas.
Su extensión es de 112 páginas en blanco y negro, en un formato de 23 x 16 cm que se destaca enseguida por el buen gramaje seleccionado. Santiago Kahn oficia como editor responsable, mientras que el dibujante Agustín Paillet hace lo propio con la maquetación.
Gentileza
"La gloriosa historia" se desarrolla con el objetivo de narrar aquello que suele omitirse en los libros de historia. Alejo Valdearena, como autor, es el encargado de desinflar la epopeya sobre la que se erigió la sucesión del rey Chestibor II, para acercarnos a la cruda realidad: aquella caracterizada por la presencia de situaciones y personajes cuanto menos grotescos.
Se trata de una comedia de aventuras y fantasía ambientada en el medioevo, inspirada sin lugar a dudas por productos de reciente popularidad como "Desencanto" (Disenchantment), la serie de animación de Matt Groening (creador de Los Simpson) estrenada en Netflix hace apenas un par de años, y también por Juego de Tronos.
Al igual que en la primera de ellas, la trama avanza no solo satirizando la Edad Media y sus clichés, sino que tiene como protagonista a una princesa rebelde que, ante todo, desea una vida distinta, lejos de las obligaciones de la política y la realeza. He ahí el motor principal del trabajo.
Lejos de reproducir el relato consagrado por la historia oficial —conocido como "la sucesión del faisán"—, la historieta se encarga de desmontarlo pieza por pieza.
La princesa Trea, recordada apenas por su belleza y una supuesta fragilidad, aparece aquí como una figura activa, amante de las peleas y decidida a huir del reino para evitar un matrimonio impuesto con su primo Lord Bogumir, en un contexto marcado por la ausencia de un heredero varón.
Bogumir, por su parte, dista mucho del guerrero ejemplar que describen los libros: sus habilidades están lejos de estar a la altura de la fama que se le atribuye.
Gentileza
A este corrimiento del foco se suman Kasimir —un ogro enano— y Miroslav, dos viajeros itinerantes que llegan inicialmente al pueblo en el marco de las celebraciones por la futura boda, y el elfo Rolan, personajes omitidos por la versión oficial de los hechos, pero fundamentales para comprender lo que realmente ocurrió.
"Un rey sádico y paranoico, un sucesor lleno de dudas, una princesa rebelde con ganas de ver mundo, el poeta más cursi que haya existido jamás y una pareja de canallescos juglares con delirios de grandeza se cruzan en este trepidante cuento medieval, con cien reinos en juego".
A partir del segundo capítulo —la obra se divide en cuatro— y a fuerza de puro gag, Valdearena consigue dotar al trabajo de un timing similar al de las comedias de situaciones estadounidenses, característica también muy presente en "4 segundos", quizás su historieta más popular.
El tono y la fluidez adquiridos responden en gran medida al excelente arte de Paillet, que incluso consigue destacarse cuando las líneas de diálogo no dejan mucho espacio para su desenvolvimiento.
En un trabajo en el que no abunda la acción, sus personajes sobresalen por su cercanía a la animación: líneas muy expresivas, como ya ocurría en "Una de Vampiros", y un excelente trabajo con los sombreados y el letrado.
Una lástima la inexistencia de páginas completas en las que mejor pueda apreciarse el trabajo sobre los fondos.
Gentileza
El arte de estos dos artistas se funde a la perfección. "La gloriosa historia" se sostiene como un trabajo sólido y muy entretenido, capaz de construir un universo propio y una serie de personajes queribles que invitan a pensar en nuevas historias, incluso por fuera del público estrictamente adolescente.
Los autores
Alejo Valdearena es un escritor y guionista de historietas argentino, nacido en 1975. Publicó dos novelas, "Historieta Nacional" y "Conductores suicidas", un puñado de cuentos, algunos álbumes ilustrados para niños y varias series de cómic en revistas de Argentina y España.
Entre estas últimas se destacan "4 segundos", un cómic de culto en la actualidad; "Peatones", publicada en la revista El Víbora; y la serie infantil "Tiburcio", aparecida primero en la revista dominical del diario Clarín y luego en las páginas de la legendaria Billiken. Actualmente vive en un pueblo de Cataluña.
Agustín Paillet es ilustrador y diseñador gráfico, graduado en la FADU. Desde 2011 trabaja ilustrando para la industria editorial, audiovisual y publicitaria.
Es autor de la novela gráfica "Una de Vampiros", nominada a los Premios Cinder 2021 en la categoría “Mejor Obra para Público Adulto”, e ilustrador de los libros infantiles "Diez años en el bosque" y "Soy Pablo Penalti, futbolista", entre otros.