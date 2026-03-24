De regreso

Ana Torroja: cuando el show no se termina, sino que empieza de nuevo

Con un repertorio atravesado por la introspección y la libertad creativa, la española presenta “Se ha acabado el show”, el primer disco de su carrera compuesto íntegramente por ella: una obra íntima y luminosa que redefine su identidad artística tras décadas de trayectoria, entre la herencia de Mecano y un presente de plena autonomía.