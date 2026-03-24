Ana Torroja: cuando el show no se termina, sino que empieza de nuevo
Con un repertorio atravesado por la introspección y la libertad creativa, la española presenta “Se ha acabado el show”, el primer disco de su carrera compuesto íntegramente por ella: una obra íntima y luminosa que redefine su identidad artística tras décadas de trayectoria, entre la herencia de Mecano y un presente de plena autonomía.
“Las cosas que tenía que contar eran tan personales que o las contaba yo o no las podía contar nadie”, explicó Torroja. Foto: Gentileza Altafonte
A los 65 años, Ana Torroja cumple una deuda íntima consigo misma. “Se ha acabado el show”, su nuevo álbum, no es solo el séptimo disco de su carrera: es el primero compuesto íntegramente por ella, el proyecto que imaginó en los años 80 y que, durante décadas, pareció quedar en suspenso entre giras, éxitos y la sombra inevitable de Mecano.
Lejos de ser un cierre, el título funciona como una ironía reveladora. Cuando la artista creyó que “se había acabado el show”, descubrió que aún tenía mucho por decir. El resultado es un trabajo profundamente personal, atravesado por la introspección, la memoria y una nueva libertad creativa que redefine su identidad artística.
Un disco propio, en todos los sentidos
Publicado el 20 de marzo, “Se ha acabado el show” marca también un punto de inflexión en lo industrial: es su primer álbum independiente, editado junto a Altafonte. Después de años alejada de las multinacionales, Torroja decidió invertir no solo su sensibilidad artística, sino también sus propios recursos en un proyecto completamente suyo.
“Las cosas que tenía que contar eran tan personales que o las contaba yo o no las podía contar nadie”, explicó. Esa necesidad dio forma a un repertorio de diez canciones que funcionan como un ejercicio catártico, casi terapéutico, donde la artista se permite explorar emociones sin filtros: el amor, la duda, las despedidas, el duelo y la reconciliación.
Musicalmente, el disco se mueve en el territorio del electropop, pero evita el artificio para apostar por un sonido más directo y humano. La producción, liderada por Andrés Levin junto a Pablo Stipicic, Dan Solo y otros colaboradores, construye un “arcoíris sonoro” que amplía el universo estético de Torroja sin perder su esencia.
Canciones que dialogan con la vida
El álbum fue anticipado por sencillos como “La maleta”, “A veces”, “Rosa del desierto” y la canción que le da nombre. En ellos se percibe una narrativa coherente: la de una artista que revisita su historia desde una mirada madura y honesta.
“La maleta” destaca como uno de los momentos más significativos del disco. Allí, Torroja aborda el final abrupto de Mecano, una herida que nunca terminó de cerrar. Aquella ruptura -anunciada en 1998 por José María Cano- se resignifica aquí como una “no despedida”, una experiencia que marcó profundamente su recorrido solista.
Por su parte, “Se ha acabado el show” funciona como una conversación interna entre la artista y la persona. Es el punto de partida conceptual del álbum: el momento en que la “Ana persona” reclama atención frente a la “Ana artista”, obligándola a replantearse el sentido de su carrera.
Encuentros y complicidades
Aunque el disco está íntegramente compuesto por Torroja, el proceso creativo fue colectivo. Participaron nombres como Samuraï, Raúl Gómez, Liam Garner, Claudia Brant, Ximena Sariñana y Esteman, entre otros.
Con este último firma una de las colaboraciones más destacadas del álbum: “Problemas de conversación”. La canción explora esos momentos en los que una emoción irrumpe sin aviso y desordena todo, instalando la duda más que la certeza. La química entre ambos aporta un matiz distinto al disco, abriendo el juego hacia nuevas texturas y sensibilidades.
Persistir después de todo
La trayectoria de Torroja no ha estado exenta de cuestionamientos, incluso propios. Tras más de tres décadas como solista -y una década previa que la convirtió en ícono del pop en español-, la artista reconoce el desgaste y las dudas que implica sostener una carrera en el tiempo.
Sin embargo, hay algo que persiste: la convicción. “Soy muy cabezona”, admite con humor. Y también el placer de hacer música, ese motor que la empuja a seguir incluso cuando el esfuerzo parece desmedido.
En ese sentido, el reconocimiento recibido en 2023 con el Latin Grammy a la Excelencia Musical funcionó como un respaldo simbólico. Pero este disco va más allá de cualquier premio: es una reafirmación personal.
Una nueva etapa en movimiento
El lanzamiento de “Se ha acabado el show” estará acompañado por una ambiciosa gira que comenzará en abril en México y recorrerá escenarios de España, Latinoamérica y Estados Unidos. Allí, Torroja no solo presentará estas nuevas canciones, sino que también revisitará los clásicos que marcaron generaciones.
Porque si algo deja en claro este trabajo es que el show -lejos de acabarse- se transforma. Y en esa transformación, Ana Torroja encuentra una nueva forma de decir, de cantar y de ser: más libre, más consciente y, sobre todo, más propia que nunca.