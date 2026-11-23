El siglo XX fue extraordinario, con un dinamismo pocas veces visto antes en la historia. Por mencionar algunos hitos, hubo dos guerras mundiales, el hombre llegó a la luna y el cine se adhirió a la cultura popular. Si hubo una figura que encarnó toda esa complejidad fue André Malraux, quien nació casi en sintonía con esa centuria (en 1901) y falleció hace justo 50 años, el 23 de noviembre de 1976.
André Malraux, una vida de "novela" y la portada que le dedicó El Litoral
Nacido en 1901, se hizo conocido como escritor, pero también buscó templos en la selva de Camboya, combatió en la guerra de España y lideró guerrilleros contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Medio siglo después de su muerte, la figura del francés que también fue ministro de Charles de Gaulle sigue resistiendo cualquier tipo de etiqueta.
Podría decirse que este francés era, principalmente, un novelista pero sería relegar otras facetas tan significativas como aquella y desconocer al aventurero que se introdujo en las selvas de Camboya cual Indiana Jones para buscar reliquias, al revolucionario que se sumó a la Guerra Civil Española, al enérgico soldado que luchó contra los nazis y al funcionario del veterano Charles de Gaulle.
Cómo señaló La Nación en 2001, en el centenario de su nacimiento, Malraux integró "esa especie humana que se mide a sí misma con el riesgo y equilibra el pensamiento con la acción". De hecho, una de sus obras más conocidas se titula "La condición humana" y es de 1933. Habla de la revolución, el compromiso político, la muerte y la búsqueda de sentido, todas cosas que experimentó en primera persona.
Reconocimiento universal
Malraux encarnó, como dice Ricardo Labra, "el prototipo del intelectual de acción, de hombre comprometido con los azares y avatares de su tiempo, casi como si fuera un personaje hemingwayano". Que logró resonancia universal. Tal es así que El Litoral le dedicó parte de su primera plana el día de su muerte. El título: "André Malraux murió en París" y una fotografía del escritor de la agencia UPI.
"El escritor y estadista murió hoy a los 75 años en un hospital suburbano, a pesar de los esfuerzos de los médicos por mantenerlo con vida. Sufría de congestión posoperativa a los pulmones y era mantenido bajo oxígeno para ayudar a su respiración. Pero los médicos y amigos habían dicho que no había esperanzas de recuperación", dijo este diario.
Una vida extraordinaria
El apego a la escritura lo adquirió en sus juveniles colaboraciones en revistas de vanguardia. Adhirió a su vez al surrealismo con una pequeña publicación llamada "Lunas en papel". En 1923 fue la misión arqueológica a Camboya, que lo puso en jaque con la justicia local y lo concientizó sobre los riesgos del colonialismo.
Cuando volvió a su Francia natal, posiblemente influido por aquella experiencia en Camboya publicó sus tres primeras novelas: "Los conquistadores", "La vida real" y "La condición humana". Luego vino su ardua actividad antifascista, que lo vinculó con otro escritor francés, André Gide y lo llevó a las Brigadas Internacionales al servicio de la República Española.
Durante la Segunda Guerra Mundial formó parte de la Resistencia, donde fue jefe guerrillero, tras lo cual se integró al primer gobierno de Charles de Gaulle, con quien compartiría también el segundo mandato, a finales de los años 50. Fue ministro de Asuntos Culturales, hasta abril de 1969, cuando de Gaulle renunció a la presidencia.
Un acto en el Louvre
El día después de su muerte, en su memoria, el gobierno francés organizó una ceremonia de homenaje público, que se celebró en el patio del museo del Louvre. En sus exequias, estuvieron presentes sobre todo los amigos de los días en que Malraux combatió para liberar a Francia de los nazis y en que sirvió como ministro.
"Entre los presentes se contaban el hijo del general, Philippe de Gaulle, y otros familiares del fallecido líder, además de miembros del movimiento de liberación y compañeros del tiempo de la guerra", consignó El Litoral.