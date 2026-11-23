A 50 años de su muerte

André Malraux, una vida de "novela" y la portada que le dedicó El Litoral

Nacido en 1901, se hizo conocido como escritor, pero también buscó templos en la selva de Camboya, combatió en la guerra de España y lideró guerrilleros contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Medio siglo después de su muerte, la figura del francés que también fue ministro de Charles de Gaulle sigue resistiendo cualquier tipo de etiqueta.