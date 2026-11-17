Arranca una nueva era para el 007

¿Qué hereda Robert Pattinson de los seis Bonds anteriores?

El actor fue anunciado como el nuevo James Bond, pero llega a un personaje que tiene más de 60 años. Desde el carisma de Sean Connery hasta la herida abierta de Daniel Craig, cada intérprete dejó su sello. En este artículo, un repaso por los pro y los contra de cada Bond, para entender qué deberá retener, corregir o reinventar el próximo 007.