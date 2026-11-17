La presentación oficial de Robert Pattinson como el nuevo rostro de James Bond es sorprendente, pero eso no quiere decir que la elección sea inadecuada. Por el contrario, Pattinson es un actor dúctil, que puede afrontar un personaje que tiene una carga icónica comparable (por caso) a la de Indiana Jones y una historia marcada por intérpretes de primera línea que lo encarnaron desde 1962.
¿Qué hereda Robert Pattinson de los seis Bonds anteriores?
El actor fue anunciado como el nuevo James Bond, pero llega a un personaje que tiene más de 60 años. Desde el carisma de Sean Connery hasta la herida abierta de Daniel Craig, cada intérprete dejó su sello. En este artículo, un repaso por los pro y los contra de cada Bond, para entender qué deberá retener, corregir o reinventar el próximo 007.
Ante todo, es británico. Es la primera condición sine qua non para encarnar al espía con licencia para matar. La única excepción hasta ahora es George Lazenby, australiano. Tiene 40 años y eso lo ubica dentro del rango, ya que Ian Fleming lo pensó con 37 cuando publicó "Casino Royale", la primera aventura literaria de Bond. Y tiene alguna experiencia en películas de acción.
Lo que no se puede saber todavía es si estará a la altura de sus predecesores, que fueron muchos, con estilos de diferentes y fórmulas también distintas para vincularse con el público. Algo necesario para un personaje como Bond, cuyo éxito se cifra en la empatía con la audiencia, que siempre aspira a ser parte del mundo que rodea al agente. En las líneas que siguen, un análisis de cada uno.
Los que definieron el "molde"
Aunque, en rigor, el primero que interpretó al espía fue Barry Nelson, conviene arrancar por Sean Connery, quien creó el "molde" en “Dr. No” (1962). Con él apareció el "vocabulario" del personaje: el humor seco, la "pinta", el glamour y la frialdad para resolver problemas. Pero su Bond es hijo de otra época y hoy queda algo incómodo, sobre todo por su trato hacia las mujeres y la frivolidad.
Luego viene George Lazenby, a quien aludimos al principio de esta nota, el "Bond de una sola película". Trabajó solamente en "Al servicio secreto de su majestad" (1969) y, pese a todo, introduce algunas innovaciones. Por ejemplo, que su Bond se enamore y que pierda. El contraste con Connery es fuerte. No era, sin embargo, un gran actor y su ciclo quedó trunco.
Rápidamente, la responsabilidad recayó sobre Roger Moore, uno de los “007” más prolíficos. Gracias a él, la saga se volvió mucho más espectacular, con mayor ironía, mérito del actor. A su favor, encontró un tono propio y supo sostener la franquicia durante doce años, todo un récord. Pero ahí estuvo también su oscuridad: se excedió en el humor hasta la autoparodia y adquirió un tono caricaturesco.
De las sombras a los 90
El que tomó la posta al final de los años 80 fue Timothy Dalton. Es posible que lo hayan seleccionado por su formación shakespeariana, ya que la idea era recuperar al Bond original que había pensado Fleming, un hombre cansado, que carga con el peso de sus acciones, a veces extremas. Nada que ver con la superficialidad (encantadora, por otra parte) que promueven tanto Connery como Moore.
El público, acostumbrado a otra cosa, no entendió bien el nuevo tono. Sin embargo, a favor de Dalton hay que decir que muchas de las ideas que sumaría más adelante Daniel Craig ya estaban, de manera seminal, en su trabajo. Es posible que el peor de sus pecados haya sido ofrecer poco humor, dejando de lado así uno de los sellos principales del espía inglés más conocido del mundo de la ficción.
El que encaró el desafío al promediar los 90 fue Pierce Brosnan. El mundo ya no era el mismo que en la Guerra Fría. Había caído el muro de Berlín, la Unión Soviética era cosa del pasado y el universo de los espías era otro. "Goldeneye" (1995) se hace cargo de eso. Y de otras cosas, que explicita Judi Dench, la actriz que encarna a M. "Es usted un dinosaurio misógino y sexista", le dice a Bond.
Volviendo a Brosnan, su logro es que supo reunir lo mejor de Connery y Moore. Es decir, mucha facha, el nivel justo de despreocupación, ironía y hasta cierta sofisticación. Pero con un toque de hastío. Para muchos es la versión más lograda de Bond, la que logró devolver la saga a la actualidad. Lo único que ensombrece su ciclo es que, a veces, tiende a la fórmula típica de la película de acción.
El Bond que sufre
Daniel Craig es el último actor que, hasta ahora, tomó a Bond. Cuando se anunció su desembarco en la saga, parte del público lo rechazó. Pero Craig propuso algo nuevo: en "Casino Royale" (2006) es la primera vez que Bond sangra, sufre y se equivoca feo. En efecto, Craig le dio una dimensión psicológica inédita al personaje. El único costo es que la solemnidad ahogó el costado lúdico de la serie.
Pattinson interpretará a Bond en su próxima película. Tiene la edad justa y su camino es el de un actor que fue ídolo adolescente y que luego construyó, con paciencia, una filmografía de autor. A favor, es conocido y posee credenciales de "actor serio". La contra, por ahora, es que todo es hipótesis. Habrá que esperar, sin ansiedad, con un martini "shaken, not stirred" (agitado, no mezclado).