Robert Pattinson fue presentado como el nuevo James Bond y encabezará una nueva etapa de la saga cinematográfica. El anuncio se difundió este lunes a través de la cuenta oficial de la franquicia, que durante las últimas semanas había anticipado la revelación del protagonista.
Pattinson... Robert Pattinson es el nuevo James Bond
La cuenta oficial de la franquicia anunció este lunes al protagonista de la próxima etapa del agente 007, que tendrá a Denis Villeneuve como director.
“Robert Pattinson es James Bond”, fue el mensaje con el que se comunicó la elección. El intérprete de The Batman sucederá a Daniel Craig, cuya última aparición como el espía británico fue en Sin tiempo para morir, estrenada en 2021.
La designación lo convierte en el séptimo actor de la serie principal en asumir el personaje, después de Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Craig. También cierra una etapa de especulaciones sobre quién ocuparía ese lugar.
“Es el honor de mi vida”
“James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me hayan confiado el papel de 007 es el honor de mi vida”, expresó Pattinson en un comunicado difundido por los productores de la próxima película.
El actor agradeció al equipo de la franquicia y calificó la oportunidad como “un sueño hecho realidad”. “Estoy muy ilusionado con esta colaboración y con el trabajo que tenemos por delante con este fantástico equipo”, agregó sobre el proyecto.
La búsqueda del sucesor de Craig había instalado nombres como Idris Elba, Tom Hardy, Henry Cavill y Aaron Taylor-Johnson entre los posibles candidatos. La elección anunciada recayó en un intérprete que alternó grandes producciones con películas de cine independiente.
Una selección bajo reserva
De acuerdo con The Hollywood Reporter, Denis Villeneuve evaluó a los participantes del casting por “sus habilidades, presencia ante la cámara y diálogos”. El realizador estará al frente de esta nueva etapa de las películas del agente británico.
El mismo medio indicó, a partir de fuentes internas de la producción, que Pattinson conoció la decisión el domingo por la mañana, durante una comunicación con el director. El proceso se mantuvo bajo reserva para evitar filtraciones antes de la presentación oficial.
Conocido masivamente por la saga Crepúsculo, el actor desarrolló luego una carrera que incluyó títulos como Cosmópolis, El faro, Tenet, The Batman y Mickey 17. Ahora sumará otro personaje con una extensa trayectoria en la pantalla grande.
La etapa bajo el control de Amazon
La incorporación de Pattinson representa el primer cambio de protagonista desde la elección de Craig en 2005. Su debut en el papel llegó con Casino Royale, la película que abrió un ciclo que se extendió hasta Sin tiempo para morir.
El próximo largometraje también será el primero de James Bond realizado bajo el control creativo de Amazon, después del acuerdo alcanzado con la familia Broccoli en febrero de 2025.