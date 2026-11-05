La nueva etapa de X-Men, la popular franquicia de superhéroes de Marvel, comenzó a generar expectativa entre los fanáticos. Mientras se conocen los nombres de los intérpretes que formarán parte del proyecto, crecen los rumores sobre quiénes asumirán algunos de los papeles más emblemáticos de los mutantes.
Quién será el nuevo Wolverine: los actores que negocian para sumarse a la película de X-Men
La producción tiene previsto comenzar el rodaje a mediados de 2027 y llegar a los cines en mayo de 2028. Mientras tanto, crecen las versiones sobre las figuras que podrían encarnar a los mutantes más emblemáticos de Marvel.
Según trascendió en medios internacionales, la película tiene previsto comenzar su rodaje a mediados del próximo año y llegar a los cines en mayo de 2028. Aunque una parte del elenco ya fue anunciada, todavía hay personajes centrales cuyos intérpretes no fueron confirmados oficialmente, entre ellos Wolverine, Mística y Gambit.
Las negociaciones para cubrir esos roles estarían en marcha, aunque por el momento no se habrían firmado contratos.
Candidatos para ser Wolverine
Uno de los nombres que más llamó la atención es el de Jeremy Allen White, reconocido por su papel protagónico en El Oso. De acuerdo con el periodista James Mack, el actor estaría en conversaciones con los directivos de Marvel Studios para interpretar a Wolverine en la nueva saga.
Su posible incorporación despertó interés entre los seguidores de la franquicia, que esperan conocer quién tomará el lugar del personaje en esta nueva etapa.
Otros nombres
Los rumores sobre el reparto incluyen a otras figuras. La actriz Hunter Schafer, conocida por interpretar a Jules en Euphoria, estaría en conversaciones avanzadas para encarnar a Mística.
Por su parte, Drew Starkey estaría cerca de quedarse con el papel de Gambit, personaje que actualmente interpreta Channing Tatum. Además, circula una versión que señala a Peter Claffey como posible candidato para dar vida a Bestia.
Sin embargo, ninguno de estos nombres fue confirmado oficialmente por Marvel.
Qué actores están confirmados
El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, presentó a varios de los intérpretes que se sumarán al universo de la franquicia. El anuncio se realizó durante la exposición D23, junto al director de Thunderbolts, Jake Schreier, y la actriz Sadie Sink, quien interpretará a Jean Grey.
Durante la presentación se anunció la incorporación de Kit Connor, Christopher Abbott, Samara Weaving, Inde Navarrette, Maya Boyd y Adam Driver. A esa lista se sumó posteriormente Ben Wang, cuya participación como Iceman fue confirmada por Disney.
El reparto anunciado hasta el momento
Estos son los actores y personajes que ya fueron vinculados oficialmente con la nueva producción:
- Sadie Sink: Jean Grey.
- Kit Connor: Scott Summers, también conocido como Cíclope.
- Christopher Abbott: el profesor Charles Xavier.
- Samara Weaving: Emma Frost.
- Inde Navarrette: Rogue.
- Maya Boyd: Storm.
- Adam Driver: Nathaniel Milbury.
- Ben Wang: Iceman.
Mientras avanza la preparación de la película, los fanáticos esperan nuevas confirmaciones sobre el reparto, especialmente sobre los intérpretes que darán vida a algunos de los mutantes más reconocidos de Marvel.