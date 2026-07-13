A sus 57 años, Hugh Jackman continúa siendo una de las grandes referencias de Hollywood en materia de transformación física. Para volver a interpretar a Wolverine, el actor siguió un exigente plan de entrenamiento acompañado por una alimentación diseñada para aumentar masa muscular y reducir el porcentaje de grasa corporal.
Hugh Jackman: la rutina que siguió a los 57 años para volver a ser Wolverine
El actor compartió cómo combinó un exigente entrenamiento con una alimentación específica para ganar masa muscular y reducir grasa durante su preparación física.
Uno de los pilares de esa preparación fue el desayuno, que variaba según el objetivo de cada etapa.
Qué desayuna para bajar grasa
Cuando la meta era reducir grasa sin perder músculo, Jackman comenzaba el día con una comida rica en proteínas y grasas saludables.
Su desayuno estaba compuesto por:
- Cuatro huevos poché.
- Salmón ahumado.
- Media palta.
Los huevos y el salmón aportaban una importante cantidad de proteínas, mientras que la palta sumaba grasas insaturadas y fibra. Sin embargo, esta alimentación formaba parte de un plan personalizado para el actor y no está pensada como una recomendación general para todas las personas.
Alimentación para ganar masa muscular
La dieta de Hugh Jackman se modificaba de acuerdo con las exigencias de cada etapa de su preparación física. Cuando necesitaba aumentar de peso y desarrollar masa muscular, el desayuno era mucho más abundante.
Según explicó su entrenador, David Kingsbury, la primera comida del día podía incluir un gran tazón de avena con canela, seis huevos revueltos con jamón y espinaca, además de dos rebanadas de pan de centeno tostado con mantequilla de maní.
De esta manera, el plan alimentario se adaptaba a cada objetivo: uno orientado a reducir grasa y otro con un mayor aporte energético para favorecer el crecimiento muscular.
Volver a interpretar a Wolverine
La preparación para regresar como Wolverine también implicó un elevado consumo de calorías. Durante distintas etapas del entrenamiento, se informó que el actor llegó a ingerir entre 5.000 y 6.000 calorías por día para alcanzar la musculatura requerida por el personaje.
El propio Jackman reveló en The Tonight Show que su alimentación podía llegar a las 6.000 calorías diarias, aunque aclaró que no provenían de comidas poco saludables.
"Son unas 6.000 calorías diarias, y no son las calorías que necesariamente querés", explicó. Entre los alimentos que mencionó se encontraban pollo, tilapia, porotos y chauchas, elegidos para cumplir con las necesidades nutricionales de su entrenamiento.
Un entrenamiento que se extendió más de lo previsto
La preparación física del actor se prolongó debido a la huelga de guionistas en Hollywood, que retrasó la producción de la película. Jackman había reservado para el final una de las escenas en las que buscaba mostrar su mejor estado físico, pero el cambio en el cronograma lo obligó a mantener durante varios meses más tanto el entrenamiento como la estricta dieta.