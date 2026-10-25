Wanda Nara y Agustín Bernasconi quedaron en el centro de la conversación en las redes sociales luego de que se viralizara una de las escenas íntimas de ¿Querés ser mi hijo?, la película que ambos protagonizan y que llegó a los cines el jueves 22 de octubre.
Se viralizó una escena íntima de la primera película de Wanda Nara
Una secuencia de alto voltaje de ¿Querés ser mi hijo? se difundió en las redes sociales tras el estreno del filme, que marca el debut cinematográfico de la mediática.
Las imágenes comenzaron a circular a partir de una publicación de un usuario de X y despertaron comentarios entre los seguidores de la conductora y el cantante. La secuencia forma parte de los momentos románticos que comparten sus personajes en la comedia, que representa la primera experiencia de Nara como protagonista de un largometraje.
El revuelo también estuvo relacionado con las repercusiones que generó la difusión de la escena y los comentarios sobre la posibilidad de que las hijas de la empresaria hubieran visto la película junto a ella.
El debut en el cine
En ¿Querés ser mi hijo?, Wanda interpreta a Lucía, una mujer que atraviesa una crisis sentimental y debe reorganizar su vida después de descubrir una infidelidad. En ese contexto, conoce a Javier, el joven vecino al que interpreta Bernasconi, y le propone hacerse pasar por su hijo para conseguir una oportunidad laboral.
La historia, basada en una producción mexicana, combina situaciones de comedia con un vínculo romántico entre los protagonistas. A medida que avanza la trama, el acuerdo entre ambos da lugar a sentimientos que complican la relación.
El estreno significó un nuevo desafío profesional para Nara, que debió prepararse para las escenas de besos y desnudos. La producción contó con una especialista en intimidad para acompañar a los actores durante el rodaje de esas secuencias.
Cómo prepararon las escenas
Antes del estreno, Wanda Nara habló sobre las dificultades que enfrentó al filmar los momentos más íntimos de la película. La conductora reconoció que la experiencia le generaba vergüenza y que necesitó familiarizarse con una dinámica de trabajo completamente nueva para ella.
Bernasconi, por su parte, explicó que los ensayos previos fueron importantes para construir la confianza entre los dos intérpretes. El cantante tenía más experiencia actoral y acompañó a su compañera durante el proceso de preparación.
La difusión de la escena volvió a poner el foco en la química que muestran ambos en pantalla, un aspecto que también había generado repercusiones durante el rodaje. Fuera de la ficción, los nombres de los protagonistas habían quedado vinculados a versiones sobre un supuesto acercamiento sentimental, aunque una escena de una película no constituye por sí misma una prueba de una relación fuera del set.
Con su llegada a las salas, ¿Querés ser mi hijo? marca el comienzo de una nueva etapa en la carrera de Wanda Nara, que suma así un protagónico cinematográfico a sus trabajos en televisión y en las redes sociales.