Wanda Nara protagonizó un tenso intercambio con Edith Hermida en MasterChef Celebrity, luego de que la conductora de Bendita hiciera comentarios sobre su hermana, Zaira Nara. Durante la conversación, la mediática le dejó en claro que no le gustaba que hablaran de su familia y lanzó una advertencia que sorprendió por su contundencia.
Wanda Nara reavivó su pelea con la China Suárez durante un cruce con Edith Hermida
Durante una charla en el reality, la conductora le hizo un reclamo a la periodista y lanzó una advertencia que volvió a poner en escena el escándalo de 2021 con Mauro Icardi.
“Yo tengo buena onda con vos, lo único, no te metas con mi hermana porque yo veo tu programa. Ahora me dejaron un poquito a mí y le empezaron a dar a mi hermana”, le dijo Wanda a Hermida cuando se acercó a su estación de cocina.
El reclamo
Ante el planteo, Edith Hermida aclaró que no tenía ningún problema personal con Zaira. Incluso, expresó su aprobación por la reconciliación de la modelo con Jakob Von Plessen.
“Me encanta esta segunda vuelta”, comentó la periodista. Sin embargo, Wanda cuestionó esa postura y le señaló una supuesta contradicción entre lo que decía en el reality y los comentarios que se hacían en su programa.
“Ah, ¿te gusta? Pero no dicen lo mismo en tu programa”, retrucó la conductora, en referencia a las opiniones que circulan en Bendita sobre su hermana.
La conversación continuó con un comentario de Hermida sobre las segundas oportunidades amorosas. “Claro, porque las segundas partes nunca son buenas, dicen”, sostuvo, en medio del intercambio con la empresaria.
La advertencia de Wanda
Lejos de dar por terminado el tema, Wanda volvió a referirse al carácter de su hermana y advirtió que podía ser incluso más confrontativa que ella.
“Yo soy brava y Zaira es peor que yo. Ella es como vos, medio calladita, y son las peores. Tené cuidado”, le dijo a Hermida. Después, buscó aclarar el tono de sus palabras: “No te estoy amenazando”.
La conductora de Bendita respondió con una comparación que volvió a poner a la China Suárez en el centro de la conversación. “La juega de callada, son las más zorras, claro... como la China”, lanzó.
Wanda reaccionó de inmediato y le pidió que dirigiera sus críticas hacia la actriz, en lugar de involucrar a Zaira. “Bueno, agarrátela con la China, pero con mi hermana no. Tené cuidado, gordi, porque terminás vos en el freezer”, sentenció.
El episodio volvió a conectar a la mediática con uno de los conflictos más comentados de su vida personal: la disputa con la China Suárez, actual pareja de Mauro Icardi, que se hizo pública en 2021.
La frase sobre la China Suárez
No fue la primera vez que Wanda lanzó una indirecta contra la actriz durante el reality de Telefe. Días antes, había protagonizado otro momento llamativo mientras conversaba con Lizy Tagliani, quien participaba de una escena en la que interpretaba a una viuda.
En medio de la actuación, la humorista dijo: “Estábamos juntos, su esposa no lo sabe”. La frase le dio pie a Wanda para hacer una referencia directa al escándalo que involucró a Mauro Icardi y a la China Suárez.
“¡Ay! ¿Era casado? Otra familia que te cargaste, zorra”, disparó la conductora.
La reacción de Lizy no pasó inadvertida: se tapó la boca y contestó entre risas: “No llores, Wanda, me eligió a mí...”.
El momento se viralizó en las redes sociales y volvió a poner en circulación una de las frases más recordadas del Wandagate, el escándalo que estalló en octubre de 2021.
El origen de la frase que marcó el Wandagate
En aquel momento, Wanda publicó una historia en Instagram con el mensaje “Otra familia que te cargaste”, una frase que fue interpretada como una indirecta dirigida a la China Suárez.
La publicación apareció después de que la empresaria se enterara del encuentro que la actriz había tenido con Mauro Icardi en un hotel de París. Desde entonces, el episodio quedó asociado al inicio de una disputa pública que, años después, sigue apareciendo en conversaciones televisivas y publicaciones en redes sociales.