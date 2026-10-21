Para el olvido

Campi recibió durísimas críticas por su pasta rellena en MasterChef Celebrity

Para cumplir con el desafío de la noche, el humorista intentó sorprender al jurado con una preparación inspirada en sus raíces italianas, pero la devolución de los chefs, especialmente la de Germán Martitegui, estuvo lejos de ser favorable.