Campi protagonizó una de las noches más complicadas de *MasterChef Celebrity* después de recibir durísimas críticas por los sorrentinos que presentó en el capítulo 16 del reality de Telefe.
Campi recibió durísimas críticas por su pasta rellena en MasterChef Celebrity
Para cumplir con el desafío de la noche, el humorista intentó sorprender al jurado con una preparación inspirada en sus raíces italianas, pero la devolución de los chefs, especialmente la de Germán Martitegui, estuvo lejos de ser favorable.
El desafío consistía en preparar pasta rellena casera. Para cumplir con la consigna, Campi eligió unos sorrentinos de ricota, panceta y queso crema, acompañados por una salsa de cebolla. Antes de la degustación, el participante intentó aportar un toque teatral a su presentación: apareció con un gran trozo de queso y comenzó a hablar en italiano mientras se preparaba para rallarlo frente a los jueces.
Sin embargo, Martitegui interrumpió rápidamente la escena. “Odio la pasta con queso”, expresó el chef, dejando al humorista sin margen para continuar con su puesta en escena.
La situación continuó cuando Campi consultó a Maru Botana sobre su opinión acerca del queso. A diferencia de su compañero, la cocinera reconoció que sí le gustaba, por lo que el participante terminó cediéndole el producto para que lo utilizara en su plato.
La dura crítica de Martitegui: "Es una aberración"
El momento más tenso llegó durante la degustación. Aunque Campi había utilizado una cebolla entera para elaborar la salsa, los jueces consideraron que su sabor prácticamente no se percibía. La primera reacción contundente fue la de Damián Betular, quien, tras probar la preparación, lanzó: “Es una barbaridad”.
El humorista había explicado que su plato era un homenaje a su familia italiana, que estaría siguiendo el programa desde sus casas. Ese comentario dio pie a una intervención irónica de Martitegui, quien respondió: “Voy a pedirle a tu familia italiana que apague la televisión, tómense cinco minutos”.
Pero lo más duro todavía estaba por llegar. Después de evaluar la preparación, el chef fue categórico al referirse a la salsa: “El relleno y la pasta están bien, pero la salsa es una aberración, es como una cebolla cruda procesada con crema, no la logro entender”.
La explicación de Campi no hizo más que profundizar las críticas. Cuando el participante confirmó que había preparado la salsa precisamente de esa manera, Martitegui remató: “A nadie se le puede ocurrir procesar cebolla cruda con crema”.
Tras la contundente devolución, Campi decidió disculparse públicamente con la comunidad italiana antes de abandonar el sector de degustación. La escena tuvo un cierre inesperado cuando Wanda Nara, conductora del programa, le preguntó en tono humorístico cómo estaría reaccionando su familia frente al televisor.
“Lo lamento mucho por tu familia, ¿qué estará haciendo la abuela?, ¿llorando en casa?”, le consultó la conductora. El humorista respondió con una frase que sorprendió a los presentes: “No, la abuela está muerta”. Así, pese a las críticas recibidas, consiguió cerrar el episodio con una cuota de humor.
De una imitación celebrada a una noche para el olvido
El traspié gastronómico contrastó con otro momento que Campi había protagonizado en una emisión anterior de *MasterChef Celebrity*. En aquella oportunidad, el actor sorprendió a Betular con una imitación del pastelero a la que llamó “Betu”.
Para construir el personaje, el humorista reprodujo el peinado, el tono de voz y los gestos característicos del jurado. También incorporó una corbata estampada con perros, un detalle que completó la parodia y provocó risas en el estudio.
El propio Betular se sumó a la broma al hablar de un “Betu largo”, en referencia a sí mismo, y un “Betu corto”, para el personaje interpretado por Martín Campilongo.
Sin embargo, el clima distendido de aquel intercambio quedó muy lejos de lo ocurrido durante la última degustación. Esta vez, las observaciones de Martitegui, Betular y Botana dejaron en evidencia los problemas de la preparación y convirtieron la pasta de Campi en uno de los momentos más incómodos de la noche.
Con Wanda Nara al frente, *MasterChef Celebrity* continúa combinando desafíos culinarios, exigencias técnicas y situaciones humorísticas. Entre las ocurrencias de los participantes y las devoluciones sin filtros del jurado, el reality sigue generando escenas que dan que hablar dentro y fuera de las cocinas.