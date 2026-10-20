Morena Beltrán se convirtió en la nueva eliminada de MasterChef Celebrity. La periodista deportiva no logró convencer al jurado durante la gala de eliminación, en la que los participantes tuvieron que preparar platos con mondongo.
Morena Beltrán quedó eliminada de MasterChef Celebrity tras una difícil prueba con mondongo
La periodista deportiva presentó una milanesa acompañada de huevo frito y puré de papas, pero las críticas de los chefs sobre la textura y el sabor fueron determinantes en la decisión.
Para la degustación, presentó una milanesa de mondongo acompañada por huevo frito y puré de papas. Aunque algunos elementos de la preparación recibieron comentarios positivos, las críticas sobre el resultado final terminaron pesando en la decisión.
El plato que la dejó fuera de la competencia
Durante la devolución, Germán Martitegui destacó algunos aspectos de la propuesta de Morena, entre ellos el puré, el huevo y la idea de sumar alioli como acompañamiento. Sin embargo, señaló que la textura de la milanesa era el principal inconveniente del plato.
“Es lo más flojo del plato y es una lástima, es mi favorita”, expresó el chef al explicar su evaluación. Maru Botana también hizo una observación negativa y consideró que a la preparación le había faltado sabor.
La periodista quedó entre las dos participantes cuyos platos tuvieron mayores dificultades durante la prueba. La otra fue Julieta Nair Calvo, quien también optó por una milanesa de mondongo, aunque la acompañó con puré de coliflor.
Finalmente, Damián Betular anunció que Morena debía abandonar el certamen. Antes de comunicar el resultado, el jurado reconoció que ambas participantes habían intentado innovar, pese a que sus propuestas no alcanzaron el nivel esperado.
“Es un trago amargo, pero lo diste todo. Estamos felices de que te hayas animado a estar acá”, le dijo Betular. Además, los tres chefs expresaron su deseo de volver a verla en una eventual instancia de repechaje.
Martitegui también destacó que la eliminación se produjo en una gala en la que, según su evaluación, todos los participantes habían cocinado bien.
La despedida
Al momento de despedirse de las cocinas, Beltrán se mostró agradecida por la experiencia y resaltó los aprendizajes que se llevó de su participación en el programa.
“Es un espacio sano en la televisión y se comparten valores y el aprendizaje en la cocina. Me llevo grandes recuerdos”, expresó con emoción.
La periodista también recibió muestras de afecto de sus compañeros, que acompañaron su salida del certamen. Uno de los momentos más significativos llegó cuando Juli Poggio, desde el balcón, pidió la palabra para destacar la calidad humana de Morena durante la competencia.
Las palabras de su compañera la emocionaron hasta las lágrimas, en una despedida en la que el vínculo con el resto de los participantes cobró protagonismo.
El mensaje de Juli Poggio que la hizo llorar
El reconocimiento de Poggio dio lugar a una reflexión de Morena sobre lo que significó para ella compartir la experiencia con el grupo. Para la periodista, el cariño de sus compañeros fue uno de los aspectos más valiosos de su paso por el reality.
“Cuando sentís que al grupo le duele la pérdida, sentís que algo lindo hiciste. El regalo del final es que tus compañeros hablen bien de vos. Cómo cocinaste termina siendo anecdótico”, sostuvo antes de abandonar las cocinas.