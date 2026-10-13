MasterChef Celebrity

El jurado elogió el plato de la Negra Vernaci y ella lo festejó a los besos con Hernán de Mala Fama

Los participantes de MasterChef Celebrity se enfrentaron a un desafío inspirado en la cocina de la Edad de Piedra, basado en la caza, la recolección y la pesca. Sin embargo, más allá de las dificultades culinarias, un inesperado beso entre dos concursantes se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada.