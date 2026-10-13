Para recrear las condiciones de la prehistoria, el jurado de MasterChef Celebrity se caracterizó acorde a la temática y les propuso a los famosos preparar platos de manera libre, utilizando recursos limitados y técnicas similares a las de sus antepasados.
El jurado elogió el plato de la Negra Vernaci y ella lo festejó a los besos con Hernán de Mala Fama
Los participantes de MasterChef Celebrity se enfrentaron a un desafío inspirado en la cocina de la Edad de Piedra, basado en la caza, la recolección y la pesca. Sin embargo, más allá de las dificultades culinarias, un inesperado beso entre dos concursantes se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada.
“Por suerte ustedes no van a tener que cazar ni pescar, pero sí van a tener que recolectar lo que necesiten. Durante toda la prueba tendrán a su disposición estos ingredientes increíbles. Corran por sus proteínas porque, como en la Edad de Piedra, los recursos son escasos”, explicó Germán Martitegui mientras señalaba las carnes, frutas y verduras distribuidas por el estudio.
Por su parte, Damián Betular anunció otra restricción: los concursantes solo podrían utilizar las cinco hornallas de sus respectivas estaciones. Los hornos y los electrodomésticos quedaron fuera de juego para respetar el espíritu del desafío. Además, todos los platos debían incluir obligatoriamente una proteína animal.
Los participantes que afrontaron la prueba fueron Rocío Robles, Lizy Tagliani, Pablo Giralt, Campi, Elizabeth Vernaci, Sebastián Presta, Josefina “China” Ansa, Hernán Coronel, Luciana Geuna, Grego Rossello y Mike Amigorena. La búsqueda de ingredientes en el mercado provocó empujones, algunas lesiones y discusiones entre los concursantes. Sebastián Presta fue señalado como el principal responsable de una avalancha en medio del tumulto.
En tanto, Wanda Nara le anunció a Rocío Robles que contaba con una ventaja especial gracias a la medalla que había obtenido durante la segunda semana del certamen. La participante recibió una bolsa con especias, tomates secos y quesos, ingredientes que le permitieron diferenciarse de sus compañeros.
El beso que se robó todas las miradas
Mientras los famosos intentaban superar las exigencias de la prueba, la atención también se centró en la relación entre Vernaci y Coronel. Ambos protagonizaron un inesperado beso que sorprendió tanto a sus compañeros como a los integrantes del jurado de MasterChef Celebrity.
El acercamiento se produjo después de la devolución que recibió la conductora por su preparación: un bife de chorizo grillado acompañado de cabutia y batatas salteadas. Germán Martitegui destacó su desempeño y elogió especialmente el resultado de la carne.
“Hoy cocinaste muy bien, cocinás muy bien las carnes, las hacés muy sabrosas”, le dijo el chef.
Entusiasmada por los comentarios positivos, Vernaci regresó a su estación y compartió el beso con el cantante de Mala Fama, con quien ya había mostrado una relación distendida y cómplice durante sus apariciones en el programa.
La conductora tampoco ocultó su admiración por el músico, a quien definió como “lo más del universo”. Incluso se preguntó por qué no se habían conocido antes, una expresión que alimentó las especulaciones sobre la buena química entre ambos.
Quiénes quedaron en la cuerda floja
En el plano de la competencia, la jornada dejó a varios participantes en una situación complicada. Tras las devoluciones del primer desafío de la semana, Lizy Tagliani, Campi, la China Ansa, Mike Amigorena y Sebastián Presta quedaron en la cuerda floja y debieron prepararse para la noche de última chance.
Así, una prueba marcada por las limitaciones culinarias, el caos en el mercado y los elogios del jurado terminó sumando un ingrediente inesperado: un beso que convirtió a Vernaci y Coronel en protagonistas de uno de los momentos más llamativos del reality de Telefe.