Sin filtros

Lizy Tagliani reveló las internas de MasterChef Celebrity: “Hay quilombos en el grupo”

La humorista se sinceró con Wanda Nara y habló de una invitación de Luck Ra que nadie aceptó, de la salida de Hernán Coronel del chat de WhatsApp y de los cruces con Pablo Giralt, entre otros conflictos que quedaron en el centro de la polémica.