Las internas de MasterChef Celebrity quedaron al descubierto durante la gala de última chance del reality de Telefe. Lizy Tagliani sorprendió a Wanda Nara al revelar que existen conflictos entre los participantes en el grupo de WhatsApp y desató una conversación sobre las peleas, los mensajes sin respuesta y una invitación que terminó en desplante.
Lizy Tagliani reveló las internas de MasterChef Celebrity: “Hay quilombos en el grupo”
La humorista se sinceró con Wanda Nara y habló de una invitación de Luck Ra que nadie aceptó, de la salida de Hernán Coronel del chat de WhatsApp y de los cruces con Pablo Giralt, entre otros conflictos que quedaron en el centro de la polémica.
“Wanda, hay quilombos en el grupo”, advirtió la humorista frente a sus compañeros. A partir de ese comentario, la Wanda Nara quiso conocer los detalles de las diferencias que surgieron entre los concursantes, algunas de ellas vinculadas con el debut del programa.
Uno de los episodios que generó malestar tuvo como protagonista a Luck Ra. El cantante había invitado al resto del elenco a su casa para compartir un asado y ver juntos el estreno del ciclo. Sin embargo, la convocatoria, que habría llegado sobre la hora, no tuvo la respuesta esperada: ninguno de sus compañeros asistió al encuentro.
Durante la charla, Edith Hermida explicó que el cantante realizó la invitación el mismo día de la emisión y que muchos ya tenían otros compromisos. “Yo le avisé. Yo me moría de ganas de conocer la casa de Luck Ra”, comentó la conductora de Bendita.
La China Ansa también señaló que el aviso había llegado con apenas una hora de anticipación, mientras que Marta Fort cuestionó el horario elegido para organizar la reunión. “Invitó a las ocho de la noche y la gente tiene otros planes”, sostuvo.
Sebastián Presta coincidió en que todo se había organizado a último momento. Diego Ramos, por su parte, contó que había manifestado su intención de asistir, pero que no recibió respuestas de los demás integrantes del grupo. “Yo fui el único que dije: ‘Ay, yo voy’. Pero nadie me contestó”, relató.
Hernán Coronel abandonó el grupo
Otro de los conflictos que trascendieron en las últimas semanas tuvo como protagonista a Hernán Coronel, líder de Mala Fama, quien decidió abandonar el chat de los participantes por sentirse ignorado.
En una entrevista con SQP (América TV), el cantante explicó los motivos de su decisión y aseguró que sus publicaciones no generaban reacciones entre sus compañeros. “Me fui porque yo mucho no interactuaba y por ahí subía alguna invitación, algún video y casi nadie me daba bola”, contó.
Según relató, solía compartir invitaciones a sus shows, videos musicales y contenidos relacionados con canciones de la década de 1980. Sin embargo, mientras sus mensajes pasaban inadvertidos, otras publicaciones recibían respuestas y muestras de entusiasmo.
“Ni un corazoncito, un dedito me ponían. Entonces ya fue, me rajé”, expresó el músico, quien también cuestionó, en tono de broma, la circulación de videos cotidianos y preparaciones de cocina dentro del chat. Aunque algunos compañeros le pidieron que regresara, Coronel aseguró que no tenía intenciones de volver al grupo.
Críticas a Pablo Giralt
Pablo Giralt también quedó involucrado en las versiones sobre las internas del elenco. Yanina Latorre sostuvo en SQP que el periodista era uno de los participantes más activos del chat, donde compartía saludos, fotografías de comidas y videos de sus preparaciones.
Pía Shaw agregó que Giralt formaba parte del grupo de cuatro administradores y señaló que algunos concursantes se habrían molestado por la frecuencia de sus mensajes motivadores.
Durante la gala, Lizy Tagliani también hizo referencia al malestar que habría experimentado el periodista a raíz de las discusiones. Según contó la humorista, Giralt se habría angustiado por un cruce con La China, quien habría considerado que sus mensajes eran insistentes.
La conversación dejó al descubierto que las diferencias entre los participantes no se limitan a las cocinas del reality, sino que también se trasladan a los intercambios fuera de cámara.
Ante la repercusión del tema, China Ansa pidió bajar el tono de la discusión y recordó que los integrantes tienen otros compromisos y responsabilidades, por lo que no siempre pueden estar pendientes de responder los mensajes del grupo.
Así, a pocas semanas del comienzo de MasterChef Celebrity, las tensiones entre los concursantes sumaron un nuevo capítulo y quedaron expuestas frente a las cámaras.