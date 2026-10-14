MasterChef Celebrity

"Si te cuento todo lo que me hizo Maxi...": Wanda Nara se defendió de las críticas de Edith Hermida

El cruce se dio durante una prueba de MasterChef Celebrity luego de que la conductora de Bendita recordara que en abril de 2014 le había molestado que Wanda compartiera en redes sociales imágenes de sus hijos con Maxi López vistiendo la camiseta de Mauro Icardi.