Wanda Nara y Edith Hermida protagonizaron un particular intercambio durante una prueba de MasterChef Celebrity (Telefe). La conductora quiso saber si la animadora de Bendita (El Nueve) había hablado mal de ella en alguna oportunidad y recibió una respuesta que la llevó a recordar viejos conflictos con Maxi López, padre de sus tres hijos mayores.
"Si te cuento todo lo que me hizo Maxi...": Wanda Nara se defendió de las críticas de Edith Hermida
El cruce se dio durante una prueba de MasterChef Celebrity luego de que la conductora de Bendita recordara que en abril de 2014 le había molestado que Wanda compartiera en redes sociales imágenes de sus hijos con Maxi López vistiendo la camiseta de Mauro Icardi.
El diálogo se produjo durante el desafío de la cinta transportadora. En un primer momento, Hermida intentó postergar la conversación porque tenía preparaciones en el horno. Sin embargo, finalmente decidió responder y explicó qué actitud de la empresaria le había generado críticas años atrás.
“A mí no me gustaba que le pongas la camiseta de Mauro Icardi a los chicos de Maxi López”, expresó Edith, en referencia a los hijos que Wanda tuvo con el exfutbolista.
La conductora no tardó en responder y aclaró que los niños también tenían la posibilidad de elegir qué ropa usar. No obstante, Hermida mantuvo su postura y remarcó la importancia del vínculo entre los chicos y su padre: para ella, Maxi López siempre ocupará ese lugar, independientemente de las relaciones sentimentales que tenga su expareja.
Una respuesta contundente
Lejos de esquivar el tema, Wanda respondió con humor y recordó algunas de las situaciones conflictivas que vivió con su exmarido. “Si yo te cuento todas las que me hizo Maxi, vas a decir: los nenes se tendrían que haber tatuado la camiseta”, lanzó entre risas.
La frase dio lugar a una nueva intervención de Hermida, quien calificó a López de “piratongo”, en tono de broma. Nara coincidió con esa descripción y aseguró que había descubierto esa faceta de su expareja demasiado tarde. Además, deslizó que la animadora podría haberle advertido sobre su comportamiento cuando trabajaba como periodista.
Hermida respondió que a Wanda le atraen ese tipo de personalidades. La empresaria, por su parte, reconoció su gusto por los hombres con fama de conquistadores, aunque estableció una diferencia: “Me gustan los piratongos, pero no me gusta que me pirateen a mí. Porque después, ¿sabés qué pasa? Me convierto yo en pirata”.
Sin embargo, el intercambio terminó con una observación de Edith sobre el carácter de la conductora: “Vos sos brava igual”.
El origen de la polémica
La discusión que recordó Hermida se remonta a abril de 2014, cuando Mauro Icardi compartió en redes sociales imágenes de Valentino, Constantino y Benedicto, los hijos de Wanda Nara y Maxi López, con la camiseta de Newell’s Old Boys, club del que es hincha el delantero.
La publicación generó repercusiones y reavivó las diferencias entre Icardi y López. En aquel momento, Wanda defendió la situación al explicar que sus hijos tenían camisetas de distintos equipos y que podían utilizar la de Icardi, con quien convivían.
Sin embargo, el malestar del exfutbolista también estaba relacionado con la exposición de sus hijos en las redes sociales. En declaraciones, López manifestó que no se sentía cómodo con la difusión de esas imágenes.
La tensión quedó nuevamente expuesta el 13 de abril de 2014, cuando Icardi y López coincidieron en un partido entre Sampdoria e Inter y el delantero argentino evitó saludar a su compatriota antes del encuentro.
Con el paso de los años, Wanda Nara y Maxi López consiguieron reconstruir el vínculo como padres de sus tres hijos. El proceso no fue inmediato y requirió dejar atrás parte de los enfrentamientos que habían marcado su relación.
En una entrevista concedida en marzo de 2026, el exfutbolista contó que la reconciliación llevó tiempo y que ambos comprendieron la necesidad de concentrarse en el bienestar de los chicos.
Según relató López, el acercamiento se consolidó cuando Wanda le pidió recuperar el diálogo y contar con su acompañamiento. También explicó que decidieron no responder a cada provocación, aunque reconoció que el proceso tuvo avances y retrocesos.
La participación de ambos en MasterChef Celebrity contribuyó a mostrar públicamente una relación más distendida y una dinámica de mayor complicidad. Así, el intercambio entre Edith Hermida y Wanda Nara recuperó una polémica de hace más de una década, pero también puso en evidencia cuánto cambió la relación entre la empresaria y su expareja.