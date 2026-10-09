Wanda Nara reaccionó con una frase contundente después de que la Justicia italiana decretara oficialmente su divorcio de Mauro Icardi. Tras años de conflictos personales y una extensa disputa judicial, la conductora expresó su alivio por el final del matrimonio y lanzó duras críticas contra el futbolista.
“Solo quería divorciarme de este psiquiátrico”: la frase de Wanda Nara contra Icardi
Tras el fallo en Italia, la conductora confirmó que no apelará y cuestionó con dureza a su expareja. La sentencia también rechazó sus principales reclamos económicos.
“Yo solo quería divorciarme de este psiquiátrico. ¿No ves que está enfermo? Estoy feliz de haberme divorciado después de tanto tiempo”, afirmó la empresaria, según los mensajes que la periodista Naiara Vecchio compartió en el programa Los Profesionales con Flor, emitido por El Nueve.
Lejos de mostrarse disconforme con la resolución, Nara aseguró que su principal objetivo era terminar el vínculo matrimonial. También dejó en claro que no tiene intención de continuar la disputa en los tribunales italianos.
“No voy a apelar. Estoy feliz de cortar todo vínculo matrimonial con Mauro Icardi”, sostuvo la conductora, que se refirió al fallo después de conocerse la decisión del Tribunal de Milán.
La declaración volvió a exponer la tensión que atraviesa la expareja, cuya separación estuvo marcada por enfrentamientos públicos, acusaciones cruzadas y desacuerdos económicos. Aunque el divorcio quedó decretado, todavía existen cuestiones vinculadas con sus dos hijas que deben tratarse ante las autoridades competentes.
Sin apelación
Además de celebrar el final del matrimonio, Nara cuestionó la postura económica que Icardi habría presentado durante el proceso judicial. La empresaria manifestó su incredulidad ante los argumentos relacionados con la situación financiera del futbolista.
“Lo que me dice Wanda es que es insólito que presente en Italia que está quebrado, que dice ser desempleado y que no tiene dinero”, relató Vecchio al reproducir el planteo de la conductora.
La empresaria también manifestó su hartazgo por la continuidad del enfrentamiento con su expareja. “Yo no puedo estar con una persona litigando que todavía no me suelta”, habría expresado en la conversación con la periodista.
En ese contexto, Nara volvió a cuestionar el estado psicológico del delantero y sostuvo que prefería terminar definitivamente el vínculo matrimonial. “Primero tiene que hacer terapia. Tiene problemas psicológicos. Prefiero cortar el vínculo matrimonial”, afirmó, según los dichos difundidos en el ciclo televisivo.
Las declaraciones se conocieron después de que el Tribunal de Milán resolviera disolver el matrimonio que ambos habían celebrado el 27 de mayo de 2014 en San Isidro, provincia de Buenos Aires.
Qué resolvió el tribunal
La sentencia no solo puso fin al vínculo civil, sino que también rechazó los principales reclamos económicos que había presentado Nara durante el proceso. La conductora había solicitado una asignación mensual de 250.000 euros durante la separación y una compensación de 100.000 euros mensuales después del divorcio.
Los magistrados desestimaron ambos pedidos al considerar que la empresaria dispone de ingresos y patrimonio propios para afrontar sus necesidades económicas. Para llegar a esa conclusión, evaluaron sus actividades profesionales, sus propiedades, sus inversiones y sus participaciones en distintos negocios.
El fallo también estableció que Nara deberá afrontar dos tercios de las costas judiciales, por un monto de 5.200 euros, más los gastos adicionales correspondientes. La decisión se conoció en medio de las celebraciones de Icardi por la resolución favorable a su pedido de disolución matrimonial.
Sin embargo, el tribunal italiano rechazó también el planteo del futbolista para que la separación fuera atribuida a su expareja. Icardi había argumentado que la relación de Nara con el cantante L-Gante había afectado el matrimonio, pero los jueces consideraron que no había pruebas suficientes para establecer esa responsabilidad.
En cuanto a las dos hijas de la pareja, la Justicia italiana se declaró incompetente para resolver sobre su tenencia, residencia y manutención. Según la sentencia, las niñas habían residido habitualmente en Estambul desde 2022, por lo que esas cuestiones quedaron fuera de la jurisdicción del tribunal.
De esta manera, el fallo puso fin al matrimonio después de más de una década desde la boda. Mientras Icardi celebró la resolución judicial, Nara dejó en claro que no apelará y que su prioridad era cerrar definitivamente esa etapa de su vida.