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Divorcio confirmado entre Icardi y Wanda Nara: el sugestivo festejo de la China Suárez

La Justicia italiana declaró oficialmente disuelto el matrimonio entre Mauro Icardi y Wanda Nara, rechazó el pedido de manutención de 250 mil euros mensuales y dejó abierto otro conflicto patrimonial. Poco después, la China Suárez publicó un video bailando y escribió: “Hoy es un buen día”.