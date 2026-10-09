La historia judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un capítulo decisivo: un tribunal de Milán declaró oficialmente disuelto su matrimonio y puso fin al proceso de divorcio iniciado por el futbolista en noviembre de 2024. La resolución también rechazó distintos reclamos económicos formulados durante el expediente.
Divorcio confirmado entre Icardi y Wanda Nara: el sugestivo festejo de la China Suárez
La Justicia italiana declaró oficialmente disuelto el matrimonio entre Mauro Icardi y Wanda Nara, rechazó el pedido de manutención de 250 mil euros mensuales y dejó abierto otro conflicto patrimonial. Poco después, la China Suárez publicó un video bailando y escribió: “Hoy es un buen día”.
Según la información difundida por Icardi, la Justicia italiana desestimó el pedido de una manutención mensual de 250 mil euros y consideró que Wanda cuenta con ingresos y patrimonio suficientes para sostenerse económicamente. También rechazó la acusación de adulterio contra la conductora.
Icardi celebró la sentencia, pero el conflicto judicial continúa
Tras conocerse el fallo, el delantero expresó su satisfacción en redes sociales y habló del comienzo de una nueva etapa. “Hoy comparto la sentencia que esperaba desde que inicié el proceso en noviembre de 2024”, escribió al referirse a la decisión de tramitar el divorcio en Italia.
Sin embargo, la disputa legal entre ambos no quedó completamente cerrada. Icardi indicó que todavía permanece abierta otra causa en Milán vinculada a la transferencia de inmuebles de su patrimonio, cuya nulidad reclama ante la Justicia.
El sugestivo festejo de la China Suárez tras conocerse el divorcio
Pocos minutos después de que Icardi hiciera pública la resolución, Eugenia “la China” Suárez, actual pareja del futbolista, compartió un video bailando en sus redes sociales que rápidamente generó repercusión.
En las imágenes aparece bailando al ritmo de “COMPA COLETO (uy_como)”, de Aria Vega. Sobre el video escribió “Cuando mirás a tu novio” y, al republicarlo en sus historias, agregó una frase que fue interpretada como una celebración: “Hoy es un buen día”.
La actriz no hizo ninguna referencia directa a Wanda Nara ni al fallo judicial. Sin embargo, la cercanía temporal entre el anuncio de Icardi y sus publicaciones hizo que distintos medios y usuarios vincularan ambos episodios.
La sentencia cierra así formalmente el matrimonio entre Icardi y Wanda, aunque los conflictos patrimoniales entre ambos continúan y la repercusión pública volvió a involucrar también a la China Suárez.