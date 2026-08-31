Wanda Nara y L-Gante volvieron a compartir un momento juntos durante el fin de semana, luego de un período de distancia. Una publicación en redes sociales despertó nuevas especulaciones sobre un posible acercamiento sentimental entre ambos.
Wanda Nara y L-Gante, otra vez cerca: la imagen que generó rumores de reconciliación
Una publicación compartida durante el fin de semana generó especulaciones entre sus seguidores. La escena ocurrió en una vivienda de General Rodríguez y reavivó las versiones sobre un posible romance.
El encuentro se produjo en una vivienda ubicada dentro de un barrio cerrado del partido de General Rodríguez, donde la conductora y empresaria se mostró junto al cantante de RKT.
La foto que generó rumores
La señal que llamó la atención llegó a través de una fotografía publicada por Nara. La imagen fue tomada en la habitación del músico y estuvo acompañada por la canción Love Yourself, de Justin Bieber.
La elección del tema rápidamente generó comentarios entre sus seguidores, que interpretaron la publicación como una posible señal vinculada con el momento personal que atraviesan ambos.
La escena también despertó especulaciones sobre el vínculo de Nara con su entorno cercano, entre ellos Martín Migueles.
Qué había dicho L-Gante sobre Wanda
El reencuentro se produjo después de que el artista urbano hablara públicamente sobre su relación con la mediática.
Durante su participación en PH: Podemos Hablar, L-Gante describió el vínculo que mantuvo con Nara como una historia intensa y marcada por distintos desencuentros. “Con Wanda fue una batalla de quién se la mandaba más, no tiene explicación. Me quedé con ganas de más con ella”, había expresado el músico durante el programa.
En esa misma entrevista, además, anticipó que volvería a tener contacto frecuente con la conductora: “Ahora seguramente la voy a empezar a ver seguido”.
Ninguno confirmó una reconciliación
Hasta el momento, Wanda Nara y L-Gante no confirmaron públicamente cuál es el estado actual de su relación.
Sin embargo, la fotografía compartida desde General Rodríguez volvió a poner el vínculo entre ambos en el centro de la atención y alimentó las versiones sobre un posible nuevo capítulo en su historia.