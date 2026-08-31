#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Sorpresivo

Wanda Nara y L-Gante, otra vez cerca: la imagen que generó rumores de reconciliación

Una publicación compartida durante el fin de semana generó especulaciones entre sus seguidores. La escena ocurrió en una vivienda de General Rodríguez y reavivó las versiones sobre un posible romance.

Una imagen de Wanda Nara junto a L-Gante despertó nuevas especulaciones.Una imagen de Wanda Nara junto a L-Gante despertó nuevas especulaciones.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Wanda Nara y L-Gante volvieron a compartir un momento juntos durante el fin de semana, luego de un período de distancia. Una publicación en redes sociales despertó nuevas especulaciones sobre un posible acercamiento sentimental entre ambos.

El encuentro se produjo en una vivienda ubicada dentro de un barrio cerrado del partido de General Rodríguez, donde la conductora y empresaria se mostró junto al cantante de RKT.

Mirá tambiénCómo es el lujoso anillo de compromiso que lució la China Suárez y cuánto cuesta

La foto que generó rumores

La señal que llamó la atención llegó a través de una fotografía publicada por Nara. La imagen fue tomada en la habitación del músico y estuvo acompañada por la canción Love Yourself, de Justin Bieber.

La elección del tema rápidamente generó comentarios entre sus seguidores, que interpretaron la publicación como una posible señal vinculada con el momento personal que atraviesan ambos.

wandaWanda Nara y L-Gante ¿otra vez juntos?

La escena también despertó especulaciones sobre el vínculo de Nara con su entorno cercano, entre ellos Martín Migueles.

Qué había dicho L-Gante sobre Wanda

El reencuentro se produjo después de que el artista urbano hablara públicamente sobre su relación con la mediática.

Durante su participación en PH: Podemos Hablar, L-Gante describió el vínculo que mantuvo con Nara como una historia intensa y marcada por distintos desencuentros. “Con Wanda fue una batalla de quién se la mandaba más, no tiene explicación. Me quedé con ganas de más con ella”, había expresado el músico durante el programa.

Wanda Nara y L-Gante volvieron a acercarse.Wanda Nara y L-Gante volvieron a acercarse.

En esa misma entrevista, además, anticipó que volvería a tener contacto frecuente con la conductora: “Ahora seguramente la voy a empezar a ver seguido”.

Ninguno confirmó una reconciliación

Hasta el momento, Wanda Nara y L-Gante no confirmaron públicamente cuál es el estado actual de su relación.

Sin embargo, la fotografía compartida desde General Rodríguez volvió a poner el vínculo entre ambos en el centro de la atención y alimentó las versiones sobre un posible nuevo capítulo en su historia.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Show
Wanda Nara
Es viral

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro