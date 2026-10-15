Emoción a flor de piel

Los participantes homenajearon a sus seres queridos en MasterChef Celebrity

Este miércoles, los famosos que se destacaron a lo largo de la semana en el reality de cocina se encontraron con dos sorpresas al ingresar al estudio: una caja misteriosa en cada mesada y el regreso de Dolli Irigoyen, quien se sumó al jurado en reemplazo de Germán Martitegui.