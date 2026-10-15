La emoción se apoderó de MasterChef Celebrity (Telefe) durante una nueva noche de beneficios. La consigna escondía un desafío de pastelería, pero antes de comenzar a cocinar, los concursantes vivieron uno de los momentos más sensibles de la temporada. Bajo una capa de harina, cada uno descubrió una fotografía de una persona especial, un recuerdo que despertó lágrimas, confesiones y relatos familiares.
Los participantes homenajearon a sus seres queridos en MasterChef Celebrity
Este miércoles, los famosos que se destacaron a lo largo de la semana en el reality de cocina se encontraron con dos sorpresas al ingresar al estudio: una caja misteriosa en cada mesada y el regreso de Dolli Irigoyen, quien se sumó al jurado en reemplazo de Germán Martitegui.
“Hornear implica, entre tantas otras cosas, conectar con nuestro interior. Hasta cuando no lo pensamos conscientemente, cocinamos transmitiendo en las preparaciones nuestra dulzura y nuestra energía”, explicó Damián Betular al presentar la prueba.
En la misma línea, Dolli Irigoyen destacó la importancia de la inspiración en la cocina, mientras que Maru Botana les pidió a los participantes que retiraran la harina de sus tablas para descubrir qué se escondía debajo.
La emoción de los participantes
Así, uno de los momentos más emotivos de la noche llegó cuando Pablo Giralt descubrió una fotografía de su abuela Hebe, una figura fundamental en su vida. “Es una foto que para mí tiene un valor muy especial. Es del día en que me casé. Ella estaba siempre hermosa”, contó el periodista deportivo, visiblemente emocionado.
Giralt recordó que tenía apenas 13 años cuando su abuelo murió delante de él a causa de un infarto. A partir de entonces, su abuela asumió un papel central en su crianza y se convirtió en una figura de referencia.
Sin embargo, el relato tomó un tono todavía más doloroso cuando habló de los últimos años de vida de Hebe. “A mi abuela le agarró demencia senil y no la pude ver más; no era mi abuela. Siento un profundo dolor por no haber estado cerca de ella”, confesó entre lágrimas.
Wanda Nara, conmovida por sus palabras, compartió una experiencia personal similar. La conductora reveló que también perdió a su abuelo de manera traumática y que su abuela atravesó una situación de salud parecida. “Estoy segura de que te están acompañando, Pablo. Entiendo tu dolor, pero entiendo que en algún lado nos están cuidando nuestros seres queridos”, expresó.
La emoción también alcanzó a Pablo Migliore, quien no pudo contener las lágrimas al encontrarse con una imagen de su padre. El exfutbolista recordó las experiencias que vivió después de dejar el fútbol y que ya no pudo compartir con él. “Siempre me pregunto si está viendo o si me dará alguna señal”, manifestó.
Otro de los participantes que se mostró especialmente conmovido fue Luck Ra. Al descubrir una fotografía de su madre, el cantante habló de la distancia que los separa y del deseo de hacerla sentir orgullosa.
“Yo vivo acá y ella es de Córdoba. No la veo hace mucho y me encantaría sentir que mi mamá está orgullosa de mí”, expresó. El músico también hizo una reflexión sobre las decisiones que tomó para desarrollar su carrera y reconoció que, en ocasiones, sintió que se había alejado de su familia para perseguir sus sueños.
Además, se refirió al difícil momento personal que atravesó tras su separación de La Joaqui y a los rumores que lo vincularon con su amiga Tuli Acosta. Según explicó, le preocupaba especialmente cómo podían afectar esas versiones a su madre.
El desafío fue la pastelería
Después de las confesiones y los recuerdos, llegó el momento de volver a las mesadas. Betular anunció que el desafío consistía en preparar seis cupcakes inspirados en sus personas favoritas. Tras pasar por el mercado, los concursantes tuvieron una hora para completar sus creaciones.
Pablo Migliore fue uno de los primeros en presentar sus cupcakes, rellenos de dulce de leche y decorados con crema chantilly y frutillas. Dolli destacó la buena textura del bizcocho, mientras que Betular valoró que el relleno llegara hasta el fondo de la preparación.
Luck Ra apostó por una combinación de banana, ganache de dulce de leche, frutos rojos y flores. Aunque Irigoyen le hizo algunas observaciones sobre la decoración y el uso de los colores, Maru Botana elogió el sabor y la cocción.
Hernán, el cantante de Mala Fama, presentó cupcakes de vainilla con frutilla, banana, canela y chips de chocolate. El jurado reconoció su buen trabajo con la base, aunque señaló que debía mejorar la cobertura y prestar atención a la temperatura de los muffins antes de decorarlos.
La devolución fue menos favorable para Alejandro Lerner, cuyos cupcakes de dulce de leche y crema, con topping de batata y confites, presentaron problemas de textura y cocción. Dolli consideró que las proporciones de los ingredientes no estaban equilibradas y que la preparación se había quemado.
Elizabeth Vernaci, por su parte, preparó cupcakes de vainilla y limón con buttercream de frambuesa. Botana observó que la base estaba quemada y que la cobertura se había cortado ligeramente, aunque Irigoyen destacó su concentración y la decisión de utilizar frambuesas frescas.
Rocío Robles combinó queso crema, chocolate blanco, frutos rojos, limón y amapola. Betular valoró especialmente su trabajo con la manga pastelera, pero fue contundente al evaluar la cocción.
Luciana Geuna presentó cupcakes de naranja con cobertura de queso crema y recibió elogios de Dolli por la presentación y el resultado general. Pablo Giralt, todavía movilizado por el recuerdo de su abuela, apostó por una receta de vainilla con cobertura de frutilla, arándanos y chocolate rallado. Betular consideró que la emoción había jugado a su favor y destacó el sabor de la preparación.
Karina Mazzocco eligió cupcakes de vainilla con corazón de chocolate blanco, frutos rojos y dulce de leche. La periodista los bautizó “Plan C” porque tuvo que adaptarse a varios inconvenientes durante la elaboración. El jurado valoró su capacidad para resolver los problemas y destacó el sabor y la cocción.
Juli Poggio presentó sus blueberry lemon cupcakes, una combinación de arándanos y limón. Betular elogió la humedad y la cantidad de fruta, aunque señaló que la cobertura se parecía más a un baño que a un frosting.
Por último, Gregorio Roselló decidió apartarse de la receta proporcionada por la producción y utilizar una propia para sus cupcakes de chocolate con cobertura de vainilla, frutillas y chips de chocolate. La decisión no dio resultado: Botana le recomendó seguir una receta probada, mientras que Dolli advirtió un exceso de harina y sabor a harina cruda. Betular coincidió en que faltaba sabor.
Medallas para Luciana Geuna y Pablo Giralt
Tras probar todas las preparaciones, el jurado comenzó a anunciar quiénes continuarían en la competencia. Luck Ra, Hernán, Rocío Robles, Juli Poggio y Elizabeth Vernaci fueron los primeros convocados para avanzar a la siguiente ronda.
Luego llegó el turno de Karina Mazzocco, Luciana Geuna, Pablo Giralt y Pablo Migliore, quienes habían presentado los mejores platos de la noche.
La medalla dorada quedó en manos de Luciana Geuna, mientras que Pablo Giralt obtuvo la plateada, en una jornada especialmente significativa para el periodista por el homenaje a su abuela.
El momento más tenso llegó al final, cuando Alejandro Lerner y Gregorio Roselló quedaron frente al jurado como los participantes con las peores preparaciones.
Finalmente, fue Roselló quien recibió el delantal negro y quedó directamente encaminado a la noche de eliminación. Así, una emisión que comenzó con recuerdos familiares y lágrimas terminó con una decisión clave para el futuro de la competencia.