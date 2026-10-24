Después de pasar unos días de vacaciones en México junto a la China Suárez, la madre de la actriz y los tres hijos de ella, Mauro Icardi sorprendió a sus seguidores con una publicación dedicada a sus dos hijas, fruto de su relación con Wanda Nara.
Tras sus vacaciones con la China Suárez, Mauro Icardi disparó contra Wanda Nara por sus hijas
El futbolista compartió una frase en redes sociales en la que hizo referencia a los dos lugares vacíos durante el viaje y aseguró que sus hijas podrán disfrutar pronto de momentos junto a él.
El futbolista compartió una fotografía tomada desde la ventanilla de un avión y la acompañó con unas palabras en las que expresó cuánto extrañó a las nenas durante el viaje.
“Miro al cielo, las nubes y pienso que hay dos lugares a mi lado que en este viaje quedaron vacíos y dos personitas que llevo conmigo a todas partes”, escribió el delantero en sus historias de Instagram.
Con esa reflexión, Icardi hizo referencia a la ausencia de sus hijas durante el trayecto y compartió públicamente un sentimiento personal vinculado con la distancia que mantiene con ellas.
La indirecta a Wanda Nara
El futbolista acompañó el mensaje con una frase que también despertó la atención de sus seguidores por la referencia a la situación familiar que atraviesa.
“Pronto podrán disfrutar con su Papi todo lo lindo que les están robando en su niñez y no se puede recuperar nunca más”, expresó, junto a dos corazones blancos.
Las palabras fueron interpretadas como una nueva indirecta dirigida a Wanda Nara, con quien Icardi mantiene un conflicto familiar. En su publicación, el delantero manifestó su deseo de compartir más momentos con sus hijas.
Las vacaciones con la China
La publicación llegó después de unos días de descanso en México junto a la China Suárez, los tres hijos de la actriz y su madre, Marcela Riveiro.
Rufina, la hija que la actriz tuvo con Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, también formaron parte de la escapada.
Durante el viaje, Icardi compartió distintas imágenes de los momentos que pasaron juntos. En una de ellas, mostró una escena distendida en una piscina natural, rodeado de su pareja, su suegra y los chicos.
Dos mensajes diferentes
Las historias del futbolista mostraron dos momentos distintos de su viaje. Por un lado, compartió imágenes de los días de descanso en México junto a la familia de su pareja; por otro, publicó una reflexión centrada en sus hijas y en la ausencia que sintió durante el trayecto.
La frase sobre los momentos de la infancia que, según expresó, les estarían quitando a las nenas volvió a poner el foco en el conflicto familiar entre Icardi y Wanda Nara.