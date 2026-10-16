Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a demostrar su cercanía en las redes sociales. Desde Miami, el futbolista compartió varias imágenes junto a la actriz y le dedicó una canción de amor, en medio de las repercusiones que generó el inesperado viaje de la pareja.
Mauro Icardi y la China Suárez se mostraron muy enamorados en Miami
A través de sus historias de Instagram, el futbolista compartió imágenes junto a la actriz y le dedicó una canción de amor, en medio de las repercusiones que generó el inesperado viaje de la pareja.
A través de sus historias de Instagram, Icardi publicó fotografías de la China posando en un sillón de terciopelo azul. Para la ocasión, la actriz lució un pantalón y una musculosa negros, con el cabello suelto. “Mi cita”, escribió el delantero junto a las postales, acompañado por un emoji de un corazón en llamas.
El futbolista también subió varias selfies en las que ambos aparecen juntos y sonrientes. Las imágenes estuvieron musicalizadas con Te regalo, el tema de Rels B y J Abecia que eligió para acompañar el momento.
El fragmento seleccionado incluye versos sobre la entrega, el compañerismo y la importancia de una relación sentimental. Entre ellos, se destaca una declaración de amor que expresa el deseo de compartir la vida con la otra persona y mostrar públicamente los sentimientos.
De esta manera, Icardi y Suárez volvieron a exhibir su complicidad en las redes sociales y compartieron nuevas postales de su relación, mientras su presencia en Miami continúa generando comentarios.
El viaje a Miami y las repercusiones
El viaje de la pareja se produjo pocos días después de que se conociera la sentencia de divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi. Según trascendió, el futbolista habría recibido un llamado de una persona vinculada al mundo del fútbol que motivó su traslado a la ciudad estadounidense.
De acuerdo con las versiones difundidas, la decisión se habría tomado con rapidez, por lo que Icardi habría tenido que comunicarse con sus abogadas y organizar el cuidado de sus hijas antes de partir.
En ese contexto, Wanda Nara fue a buscar a la menor de las niñas con la intervención de la policía, en medio de la medida perimetral vigente. La situación sumó un nuevo capítulo a las repercusiones familiares que rodean a la expareja.
Por su parte, la China Suárez también quedó en el centro de los comentarios durante su estadía en Miami. La actriz fue filmada mientras realizaba compras y recibió críticas por aprovechar distintas ofertas. Frente a los cuestionamientos, respondió con ironía a través de sus redes sociales.
Una posible película con la China Suárez
Otro de los datos que trascendieron durante el viaje fue una imagen de Icardi junto al productor Rodolfo “Rodo” Lamboglia, con quien habría mantenido una reunión.
Según informó la periodista Naiara Vecchio, el futbolista le habría propuesto al productor asociarse para desarrollar una película protagonizada por la China Suárez.
Por el momento, esa posibilidad se conoció a través de versiones periodísticas y no se difundieron detalles confirmados sobre el proyecto. Mientras tanto, las publicaciones románticas de Icardi y Suárez volvieron a captar la atención de sus seguidores, que siguen de cerca cada novedad sobre la pareja.