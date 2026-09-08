En medio de la incertidumbre sobre su futuro profesional, Mauro Icardi estaría evaluando iniciar acciones contra la abogada Ana Rosenfeld por las declaraciones que realizó sobre aspectos de su vida privada en televisión. Según trascendió, el futbolista recurriría al Colegio de Abogados para presentar una denuncia contra la letrada.
Mauro Icardi denunciaría a la abogada de Wanda Nara por revelar detalles de su intimidad
El futbolista evalúa presentar una denuncia ante el Colegio de Abogados luego de las declaraciones realizadas por la letrada en televisión, mientras también analiza posibles acciones por el impacto económico en su carrera.
La información fue difundida por el periodista Gustavo Méndez en su programa de streaming, donde anticipó cuál sería la estrategia legal que analiza el exjugador del Galatasaray luego de la participación de Rosenfeld en LAM, el programa conducido por Ángel de Brito en América TV.
La posible denuncia
De acuerdo con lo informado por Méndez, Icardi habría decidido avanzar contra Rosenfeld debido a los comentarios que hizo públicamente sobre cuestiones vinculadas con su intimidad.
El periodista aseguró que el futbolista "decidió denunciar a Ana Rosenfeld" ante el Colegio de Abogados y cuestionó que la letrada haya expuesto públicamente información relacionada con su vida privada. Según explicó, parte de esos datos habrían llegado a Rosenfeld durante el período en el que ejerció como abogada de Wanda Nara.
La situación vuelve a poner en el centro de la escena la extensa disputa mediática que durante los últimos años involucró a Icardi y a su expareja, Wanda Nara. En este caso, el foco estaría puesto en las consecuencias de las declaraciones públicas realizadas por personas vinculadas a la pareja.
El impacto en la carrera del futbolista
Más allá del eventual reclamo contra Rosenfeld, en el programa también se habló de las consecuencias que la exposición mediática habría generado sobre la imagen profesional de Icardi.
Según explicó Méndez, la conflictiva relación pública con Wanda Nara habría tenido repercusiones en el mercado futbolístico internacional. En particular, señaló que la situación podría haber afectado la consideración del delantero en Italia, donde su imagen habría sufrido un impacto negativo.
"Lo que contó su representante es que, lamentablemente, por todo lo que filtró Wanda a la prensa, entre verdades y mentiras, la imagen de Mauro en Italia fue muy impactada negativamente", sostuvo el periodista durante su programa.
En ese sentido, agregó que desde el entorno del futbolista estarían trabajando para revertir esa percepción y recuperar su posicionamiento en el ámbito deportivo italiano.
También evalúan acciones contra Wanda
Durante el mismo programa surgió además la posibilidad de que Icardi avance con otro reclamo legal, esta vez dirigido contra Wanda Nara.
Según la información difundida, el entorno del delantero estaría analizando las consecuencias económicas que habría tenido la exposición pública de distintos aspectos de su vida privada y su relación con la conductora.
"Están evaluando las medidas legales para la reparación del daño financiero", afirmó Méndez al referirse a la posibilidad de un reclamo relacionado con el impacto que la situación habría tenido sobre la carrera del futbolista.
Por el momento, lo informado públicamente refiere a medidas que estarían siendo evaluadas. No se detallaron en el material difundido los alcances concretos de una eventual presentación contra Wanda Nara ni cuáles serían los montos involucrados.
El futuro de Mauro Icardi
La situación se da mientras continúa la incertidumbre alrededor del futuro deportivo de Icardi. A las cuestiones estrictamente futbolísticas se suma ahora un nuevo capítulo de la disputa mediática y legal que mantiene al jugador en el centro de la atención.
Las versiones difundidas por Méndez plantean dos posibles frentes de acción: una presentación ante el Colegio de Abogados contra Rosenfeld por sus declaraciones públicas y un eventual reclamo por los perjuicios económicos que, según su entorno, habría provocado la exposición mediática.
Hasta el momento, la información disponible presenta estas acciones como decisiones que estarían siendo analizadas o impulsadas, por lo que resta conocer cuáles serán los pasos concretos que finalmente adoptará el futbolista.