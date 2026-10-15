María Becerra sorprendió con sus declaraciones sobre Wanda Nara luego de la primera edición de los Premios Martín Fierro de la Música. La cantante fue consultada por la distinción que recibió la conductora por su canción viral “Bad Bitch” y respondió con elogios que no pasaron inadvertidos.
María Becerra habló de Wanda Nara tras su Martín Fierro y lanzó una frase inesperada
Copete: La cantante respaldó el premio que recibió la conductora por “Bad Bitch” y sorprendió con una confesión sobre sus encuentros cotidianos. “La amo”, aseguró.
Lejos de cuestionar el reconocimiento, la artista defendió a Wanda y destacó su personalidad. Además, reveló un detalle de su vida cotidiana que llamó la atención: ambas son vecinas y suelen cruzarse cuando caminan por el barrio.
“¡La amo! ¡Qué persona más icónica! La adoro”, expresó Becerra durante una entrevista con Desayuno Americano. La cantante también hizo referencia al discurso de agradecimiento de Nara, quien había celebrado el alcance de su tema musical.
El elogio a Wanda
La pregunta surgió después de que Wanda Nara recibiera una mención especial por “Bad Bitch” durante la ceremonia, celebrada en Tango Porteño. La distinción generó repercusiones por tratarse de una canción que se volvió viral y por la presencia de numerosas figuras de la industria musical.
Al recordar las palabras de la conductora, Becerra coincidió con su entusiasmo por el alcance del tema. “Cuando dijo que Bad Bitch es un himno acá y en otros países, ¡claro que sí!”, afirmó.
Luego, ante la consulta directa sobre si Nara merecía el reconocimiento, la cantante respondió sin rodeos: “Sí, es una regia”.
Pero la conversación no terminó ahí. Becerra contó que la relación entre ambas tiene una particularidad que va más allá de los eventos y las cámaras: comparten barrio y se encuentran con frecuencia en sus actividades diarias.
“Ella es vecina mía, me la cruzo todo el tiempo caminando por el barrio”, reveló la intérprete de “Automático”.
Una frase explosiva
La respuesta más llamativa llegó cuando Becerra describió esos encuentros casuales. Con tono distendido y entre risas, hizo un comentario sobre la apariencia física de la conductora que rápidamente se convirtió en uno de los fragmentos más comentados de la entrevista.
“Me la cruzo con las tetas divinas que tiene. La amo, es un ícono”, lanzó la cantante, en una declaración espontánea que reforzó el tono descontracturado de la charla.
Las palabras de Becerra se sumaron a las repercusiones por la participación de Wanda en la ceremonia, donde su premio por “Bad Bitch” fue uno de los momentos más comentados de la noche.
La primera entrega de los Martín Fierro de la Música reunió a figuras de distintos géneros y reconoció producciones, artistas y canciones de la escena nacional. En ese contexto, Becerra también tuvo una noche destacada: obtuvo dos estatuillas, una por Mejor Álbum, con Quimera, y otra como Mejor Artista Femenina.
La cantante había celebrado el reconocimiento a su trabajo durante la gala, en la que también compartió espacio con colegas de distintas generaciones. Sus declaraciones sobre Nara dejaron otra de las escenas destacadas de la jornada y mostraron una faceta distendida de su vínculo con la conductora.
Así, mientras el premio a “Bad Bitch” generó conversación en torno a la presencia de Wanda Nara en una ceremonia dedicada a la música, Becerra optó por respaldarla públicamente y sumó una anécdota personal que terminó convirtiéndose en el detalle más llamativo de sus declaraciones.