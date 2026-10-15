La primera edición de los Martín Fierro de la Música se celebró en Tango Porteño, con la conducción de Hernán Drago y Edith Hermida. La ceremonia, transmitida por Canal 9, contó con 26 categorías destinadas a reconocer a figuras y producciones de distintos géneros musicales.
Martín Fierro de la Música: quiénes son todos los ganadores de la primera edición
La ceremonia reunió a las principales figuras de la escena nacional y entregó distinciones en 26 categorías, además de homenajes a grandes referentes y reconocimientos especiales a trayectorias destacadas.
La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) incorporó así una nueva entrega a su lista de premiaciones. Entre los artistas más nominados se destacaron María Becerra, con siete candidaturas; Lali Espósito, con seis; y Tini Stoessel, con cinco. Las tres competían en las categorías Mejor Artista Femenina y Mejor Artista Pop.
Anuncios que marcaron la ceremonia
Durante la apertura, los conductores le dieron la palabra a Luis Ventura, presidente de APTRA, quien adelantó en su discurso que los premios Martín Fierro se extenderán a Uruguay.
La música en vivo tuvo uno de sus primeros momentos destacados con Ángela Leiva, quien interpretó Amiga traidora. Luego invitó a Euge Quevedo al escenario para cantar juntas No podrás.
La programación también incluyó la presentación de Malena Narvay, con una propuesta que fusionó tango y música electrónica. Emanero y Bandana interpretaron su nueva colaboración, mientras que Los Palmeras estuvieron a cargo del cierre de las actuaciones musicales.
Los reconocimientos
La gala distinguió a referentes de distintos géneros por sus extensas carreras. Carlos La Mona Jiménez recibió un reconocimiento a la trayectoria por su recorrido en el cuarteto; el Chaqueño Palavecino fue homenajeado por su lugar como referente del folclore, y Raúl Lavié, por su legado en el tango.
Palito Ortega también fue distinguido por su trayectoria en la música popular y recibió una ovación de los presentes. Por su parte, Patricia Sosa fue reconocida por su carrera en el género melódico y pop, Juanse por su impacto en el rock y Alejandro Lerner también formó parte de los homenajes. Además, hubo una distinción para Luis Alberto Spinetta.
Uno de los premios más particulares fue el de «Leyenda de leyendas», creado especialmente para Charly García. El músico agradeció a través de un video grabado y expresó: «Nunca creí ganarme un Martín Fierro».
Wanda Nara también se convirtió en una de las protagonistas de la velada al obtener la estatuilla a Canción viral por su tema debut Bad Bitch.
Abel Pintos se llevó el Oro
El Martín Fierro de Platino, considerado el segundo galardón más importante de la noche, quedó en manos de Pimpinela, el dúo integrado por Lucía y Joaquín Galán, en reconocimiento a una trayectoria que atravesó distintas generaciones.
El premio mayor, el Martín Fierro de Oro, fue para Abel Pintos, por su impacto en la música argentina.
Todos los ganadores
Estos fueron los artistas y las producciones premiados en las distintas categorías de la primera edición:
- Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas: María Becerra, por Quimera Show 360° en River.
- Mejor Artista Urbano: L-Gante.
- Mejor Artista Tropical Masculino: Uriel Lozano.
- Mejor Artista DJ Revelación: 0ostil.
- Mejor Productor/a Musical: Big One.
- Mejor Artista Folclórico: Soledad Pastorutti.
- Mejor Concepto Visual: Emanero.
- Mejor Artista Revelación Masculino: Luciano Creiner y Valentino Merlo.
- Mejor Artista Tropical Femenina: Dalila.
- Mejor Grupo/Banda: Turf.
- Mejor Artista de Tango: Jorge Vázquez.
- Mejor Artista Melódico: Matías Napoli.
- Mejor Artista Revelación Femenina: Candu Domínguez.
- Mejor Artista DJ: Javier Zuker.
- Mejor Artista Pop: Lali.
- Mejor Grupo/Banda Tropical: Ráfaga.
- Mejor Música de Comerciales/Jingles: Saphirus.
- Mejor Artista de Cuarteto: Ulises Bueno.
- Mejor Artista de Música Infantil: El Reino Infantil.
- Mejor Manager Artístico: Marcelo Fígoli.
- Mejor Cortina Musical de TV: LAM.
- Mejor Artista Rock/Alternativo: Charly García.
- Mejor Álbum: María Becerra, por Quimera.
- Mejor Colaboración: Turf y Lali, por Loco un poco.
- Mejor Banda Cuarteto: Desakat2 y Euge Quevedo.
- Mejor Artista Masculino: Abel Pintos.
- Mejor Artista Femenina: María Becerra.
- Mejor Canción: Luck Ra y Miranda!, por Tu misterioso alguien.