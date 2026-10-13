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"Lo sentimos, nosotros no"

Red Hot Chili Peppers desmintió que se presentará en Argentina 2027

La banda californiana comentó en la publicación del festival de Rosario que los anunciaba como cabeza del line up junto a The Human League y Happy Mondays.

Los fanáticos de los RHCP se ilusionaron con una visita de la banda a Rosario.Los fanáticos de los RHCP se ilusionaron con una visita de la banda a Rosario.
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Este martes, los fanáticos de la música se dieron por enterados del nacimiento del Music Gol Festival, un nuevo encuentro de rock de gran escala cuya primera edición tendría lugar el sábado 12 de junio de 2027 en el Estadio Gigante de Arroyito (Rosario Central), en la ciudad de Rosario. Pero, con el correr de las horas, todo comenzó a ponerse raro.

El anuncio: el plato fuerte de la grilla sería Red Hot Chili Peppers.El anuncio: el plato fuerte de la grilla sería Red Hot Chili Peppers.

La gran noticia que revolucionó las redes sociales fue que el plato fuerte de la grilla sería Red Hot Chili Peppers, que encabezaría el festival, marcando su ansiado regreso al país.

Otras bandas internacionales anunciadas

Además de la presencia estelar de los Chili Peppers, el festival había confirmado a dos legendarias bandas británicas: The Human League: Los pioneros del synthpop y new wave inglés, autores de himnos generacionales como "Don't You Want Me".

La banda negó su participación.La banda negó su participación.

No obstante, José Palazzo, productor de Cosquín Rock fue el primero en decir que la noticia era falsa, y que los Pepper no iban a llegar ni a la Argentina ni mucho menos a ese festival.

Más cancelaciones y desmentidas

Horas más tarde, un periodista se comunicó con el manager de Happy Mondays para preguntarle la veracidad de la participación de la banda y este lo negó categóricamente.

Mirá también¿Los Red Hot Chili Peppers en Rosario Central?: qué se sabe el flyer que genera expectativa y confusión

Por la noche, llegó el turno de los Pepper en primer persona. Desde su cuenta de Instagram oficial comentaron en el posteo del supuesto festival con una frase terminante: "Sorry, not us". Es decir: "Lo sentimos, nosotros no". Ahora, restará escuchar las respuestas de los organizadores, que tenían previsto poner las entradas a la venta este próximo viernes 16.

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