Una experiencia del Guttman Tango Quintet

¿Y si Mozart y Beethoven hubieran compuesto tangos en Buenos Aires?

El quinteto revisita obras del repertorio académico europeo desde los códigos de la música porteña. Con arreglos de Chloé Pfeiffer, el proyecto propone crear una música nueva a partir de composiciones conocidas. Los detalles en una entrevista.