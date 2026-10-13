Música ciudadana en clave de vientos

Cuatro saxofones y el reto de sonar igual que una orquesta de tango

Sin el uso de bandoneones, violines ni contrabajos, D’Coté encontró una manera de recrear el mundo sonoro del tango con cuatro voces instrumentales. Martín Pantyrer explicó a El Litoral el trabajo de arreglos, escucha e interpretación que sostiene al cuarteto desde hace tres décadas.