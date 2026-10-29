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Tenía 86 años

Murió Patrick Stewart, emblemático actor de “Star Trek” y “X-Men”

El legendario intérprete británico falleció en Los Ángeles tras atravesar enfermedades neurodegenerativas. Reconocido por sus papeles en ambas sagas, dejó una extensa trayectoria entre el teatro clásico y Hollywood.

El actor falleció en Los Ángeles.El actor falleció en Los Ángeles.
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El reconocido actor británico Patrick Stewart, figura icónica de la actuación que alcanzó la fama mundial por sus interpretaciones del capitán Jean-Luc Picard en la saga de ciencia ficción Star Trek y del profesor Charles Xavier en las películas de X-Men, murió en Los Ángeles a los 86 años.

La noticia fue confirmada por su representante, Kelly Bush Novak, quien señaló que el actor atravesó “un breve y conmovedor recorrido con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy”.

Su formación en el teatro clásico

Formado en la tradición del teatro shakespeariano e integrante histórico de la Royal Shakespeare Company, Stewart construyó una carrera que logró conectar el teatro clásico con algunas de las franquicias más reconocidas del cine y la televisión.

FILE PHOTO: Actor Patrick Stewart poses with his knighthood after he was knighted by Britain's Queen Elizabeth at Buckingham Palace in London June 2, 2010. REUTERS/Dominic Lipinski/Pool/File PhotoEl actor había sido condecorado por la reina Isabel II por su labor por las artes. Reuters.

Además de sus papeles más emblemáticos, participó en producciones como Excalibur, Duna y la serie animada American Dad!.

Premios y legado en la actuación

A lo largo de su trayectoria, el intérprete recibió múltiples nominaciones a los premios Emmy y Globos de Oro.

FILE PHOTO: British actors Ian McKellen (L) and Patrick Stewart arrive for the British premiere of 'X-Men: Days of Future Past' at Leicester Square in London, Britain May 12, 2014. REUTERS/Toby Melville/File PhotoJunto al actor Ian McKellen en la premiere de X-Men en 2014.

Su trabajo dejó una huella tanto en el teatro como en la cultura popular contemporánea, con personajes que trascendieron generaciones y consolidaron su lugar entre las figuras reconocidas de la actuación internacional.

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