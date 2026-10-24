Ángela Torres continúa explorando nuevas facetas de su universo artístico con “Mi nombre”, una canción de extrema sensibilidad que encuentra su identidad en los contrastes: una sad song pop que esconde una cumbia entre sus capas sonoras y emocionales. El lanzamiento había sido adelantado en Santa Fe en el Harlem Festival, donde Angelita cantó un fragmento a capella.
Angela Torres presenta su "Mi nombre"
Mientras continúa trabajando en el disco que verá la luz en 2027 y gira por el país, la artista lanzó esta sad song pop que esconde una cumbia, al tiempo que aborda el peso de la identidad, la exposición pública y la necesidad de encontrar refugio en un mundo propio.
La canción aborda el peso de la identidad, la exposición pública y la necesidad de encontrar refugio en un mundo propio, poniendo el foco en las cosas que son “de verdad”, en aquello que permanece cuando desaparece el ruido exterior. Con una narrativa delicada y honesta, “Mi nombre” invita a conectar con esa versión más privada de nosotros mismos, la que existe lejos de las miradas ajenas.
A través de una interpretación cercana y una estética inspirada en la nueva escena pop alternativa, Ángela construye una atmósfera envolvente donde conviven la melancolía, la fantasía y la sutileza. El resultado es una propuesta singular y cautivante.
En pantalla
El lanzamiento llega acompañado por un videoclip que amplía el universo de la canción. Con una narrativa romántica y una estética cinematográfica, Ángela encarna una figura angelical poco convencional: alas blancas, escenarios urbanos y una impronta descontracturada que se aleja de cualquier idealización clásica.
Entre autopistas, terrazas y paisajes cotidianos, la fantasía se mezcla con la realidad para construir una historia visual tan etérea como terrenal.
Con “Mi nombre”, Ángela Torres reafirma una búsqueda artística cada vez más definida, apostando por canciones que desafían los formatos tradicionales y encuentran su mayor fuerza en la sensibilidad, la honestidad y la construcción de un universo propio.
En gira
Mientras continúa trabajando en el disco que verá la luz en 2027, la artista también se prepara para una nueva etapa en vivo que incluirá sus esperados shows en el Movistar Arena y una gira nacional que la llevará a reencontrarse con su público en distintos puntos del país.
Con nuevos lanzamientos, escenarios cada vez más grandes y una identidad artística en constante evolución, Ángela sigue consolidando uno de los proyectos más singulares de la escena pop argentina actual.