La cantante y joven estrella pop Ángela Torres estrenó su nuevo sencillo “Torpe”, correspondiente a su nuevo álbum, en el marco de su cumpleaños número 28. De acuerdo con las estrofas, el nuevo proyecto refleja un tono de comedia romántica y expresa los miedos que se esconden detrás del enamoramiento.
Ángela Torres estrenó "Torpe" en su cumpleaños
La cantante compartió el sencillo que formará parte de su nuevo proyecto audiovisual. Días atrás, celebró un año del lanzamiento de su álbum debut, “No me olvides”.
La letra de la canción habla sobre un amor -o enamoramiento- que la hace sentir “torpe” pero de la mejor manera: “Nadie más me entiende ni me mira como me miras... ni me hace sentir tan torpe e imperfecta de la forma más correcta”.
Asimismo, relata que el profundo amor que siente parece mutar a una obsesión en unas estrofas que exploran el nacimiento de ciertas inseguridades: “Ya pasaron tantos años... mintiendo y desconfiando. Ahora te sigo de cerca sin que te des cuenta, te estoy espiando”, dice una de las estrofas de la canción. “Ojalá no te des cuenta de quién soy en realidad”, menciona, porque no se cree merecedora de un amor tan real.
Abrirse al amor
“Torpe” es una canción que retrata esa mezcla de estar perdidamente enamorada y, al mismo tiempo, muerta de miedo por quedar totalmente expuesta.
En uno de los clips promocionales publicados antes del lanzamiento del video oficial (dirigido por Rocío Gastaldi y Juan Manuel Pinzón), la cantante dice haberse rendido con el amor: “Es terrible; como que, de alguna manera, dejás de existir, se te va la vida detrás de un tipo. No, ya hice clic y no pienso volver a caer en lo mismo”, pero queda perdidamente enamorada cuando pasa un hombre que capta su atención.
Los fanáticos y usuarios en redes sociales señalan que la canción podría estar inspirada en su creciente romance con el influencer Marcos Giles. A su vez, indican que el nuevo álbum de la artista podría estar influenciado por su nueva etapa en los medios.
Un año de transformación
Días atrás se cumplió el primer aniversario del lanzamiento de su álbum debut “No me olvides”. En la ocasión, Ángela expresó su felicidad en redes sociales y compartió una emotiva reflexión sobre el proceso creativo y personal que significó este trabajo discográfico en su carrera.
“Este disco fue un faro para mí”, reconoció la joven artista en una publicación con fotos inéditas del álbum y confesó que el disco marcó un punto de inflexión en su vida: “Cuando empecé a escribirlo no tenía idea por dónde arrancar. Solo había algo adentro mío que me decía que, por primera vez, con ser sincera y hablar desde el corazón iba a alcanzar”.
“Siempre me costó muchísimo mostrarme vulnerable. Durante mucho tiempo quise convencerme de que era invencible, de que no importaba cuánto dolieran algunas cosas. Quería verme fuerte, perfecta”, admitió.
Para la cantante, el componer “No me olvides” le permitió encontrarse consigo misma: “Fue la primera vez que me animé a mirarme con mis propios ojos y no con la mirada de los demás”.
"Es raro pensarlo porque mientras lo escribía estaba muy triste. Me sentía chiquita, poco poderosa, pero había algo mucho más grande que yo empujándome a escribir esas letras y esas melodías. Hasta el día de hoy no sé de dónde salieron. Solo sé que necesitaba decir todo eso, aunque todavía no entendiera del todo lo que me estaba pasando", sostuvo.
Apertura
Además, reflexionó sobre las repercusiones de sus pensamientos más profundos: “Lo más lindo fue descubrir que mostrarme un poco rota no hizo que la gente me quisiera menos. Hizo que nos encontráramos”.
“‘No me olvides’ fue una revelación. Un espejo. Un refugio. Un faro”, sentenció sobre su proyecto.
En la misma línea, la cantante habló sobre la exposición a los medios a temprana edad y el miedo a perder prestigio al mostrarse de manera genuina: “Capaz por haber estado tan expuesta desde tan chica pensé que si mostraba mis heridas iba a perder valor o respeto. Y pasó exactamente lo contrario”, celebró.
“Sentí que volví a casa. Creo que es muy valioso animarse a decir la verdad. Aunque dé miedo. Aunque tiemble la voz”, reflexionó.
Para cerrar el mensaje, mostró gratitud a sus seguidores por ser parte de esta gran etapa en su carrera: “Gracias por abrazar estas canciones como lo hicieron. Gracias por encontrar un pedacito de ustedes en ellas y por dejarme encontrar un pedacito de mí en ustedes”.