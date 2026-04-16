Este sábado 18 a las 18, “El Arcón” se convierte en libro: Rodolfo Paolantonio y Antonio Miguel Yapur presentan “Locos, cuenteros y cuentistas” en el anexo de Radio Cultura (Domingo Silva 2414). Además habrá una exposición de humor gráfico de Cristián Lehmann y la música del Víctor “Chango” Anchaval. La entrada es libre y gratuita.
"El Arcón" se convierte en libro con "Locos, cuenteros y cuentistas"
El programa conducido por Rodolfo Paolantonio y Antonio Miguel Yapur, con 26 años de trayectoria, presentará su primer libro, para rescatar del olvido fragmentos de cultura y vida.
Recorrido
Durante años, el programa de radio “El Arcón” ha sido una alternativa para conocer y descubrir diversos temas. Inició su recorrido por distintas emisoras de Santa Fe: allá por el 2000 se transmitió por LRA 14 Radio Nacional Santa Fe, en 2001 pasó a FM X, radio de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Durante parte del año 2002 el programa se emitió por AM LT10 Radio Universidad.
Desde 2012 hasta el año 2016 regresó al lugar donde nació: Radio Nacional Santa Fe, la Radio Pública. A partir de ese año y hasta la fecha, se emite por Radio Cultura FM 94. Desde el 2021 El Arcón también se emite por La Maga Online.
Ahora, con esta propuesta literaria, sus conductores, Rodolfo Paolantonio y Antonio Miguel Yapur, cultores del arte de la radio y responsables de esta propuesta, invitan (como lo hacen en cada emisión del programa) a este libro de “El Arcón”; como si se encendiera la radio para rescatar del olvido esos fragmentos de cultura y vida que merecen ser leídos con la misma pasión con la que fueron escuchados.