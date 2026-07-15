Publicado el 20 de junio

Arpi Alto transforma su historia en el íntimo álbum "Almost You"

La cantante, compositora y pianista armenia lanzó un trabajo profundamente personal que convierte los recuerdos familiares, el legado artístico de sus padres y la voz de las mujeres que postergaron sus propios sueños en el eje de siete composiciones originales. El disco también reúne la mirada de distintas colaboradoras que ayudaron a traducir ese universo emocional en imágenes y sonidos.