Después de conquistar una audiencia internacional con sus refinadas versiones de clásicos del jazz, la bossa nova y la música popular, Arpi Alto da un paso decisivo en su carrera con “Almost You”, un álbum que deja en primer plano su faceta como compositora.
Arpi Alto transforma su historia en el íntimo álbum "Almost You"
La cantante, compositora y pianista armenia lanzó un trabajo profundamente personal que convierte los recuerdos familiares, el legado artístico de sus padres y la voz de las mujeres que postergaron sus propios sueños en el eje de siete composiciones originales. El disco también reúne la mirada de distintas colaboradoras que ayudaron a traducir ese universo emocional en imágenes y sonidos.
Lanzado el 20 de junio, el disco reúne siete canciones -“Silent Heart”, “Echoes of Us”, “Whispered Trace”, “Our Time”, “Afterglow”, “Spiral” y “Almost You”- que, según la propia artista, condensan años de vivencias personales.
“Este proyecto es más que música para mí. Contiene fragmentos de sueños, recuerdos, preguntas y transformaciones que han marcado mi camino a lo largo de los años”, expresó la cantante al presentar el trabajo.
Más que una colección de canciones, “Almost You” funciona como un recorrido autobiográfico donde la memoria, el duelo, la familia y la identidad artística aparecen entrelazados.
El talento de una madre
El corazón del álbum está dedicado a la madre de Arpi, la pianista y compositora Anahit Ter Petrosyan, a quien la cantante reconoce como la fuente de toda su inspiración musical. “Toda la música que hay en mí proviene de mi madre”, afirma sin rodeos.
La artista recuerda que su madre, a pesar de poseer un talento extraordinario, dejó en segundo plano sus propias aspiraciones para dedicarse a la familia, una historia que, considera, representa a muchas mujeres.
“Creo que muchas mujeres comprenderán este tipo de sacrificio. Cómo el talento brillante se vuelve invisible. Cómo mundos enteros permanecen ocultos porque fueron entregados a otros con amor”.
Con “Almost You”, Arpi busca revertir ese silencio. “Jamás me perdonaría si su música no llegara al público que merecía. Este álbum puede llevar mi nombre, pero su alma también le pertenece a ella”.
La cantante incluso relativiza su propio éxito al afirmar que quizás solo tuvo la oportunidad de desarrollarse en un contexto diferente. “A veces digo que solo tengo el diez por ciento de su talento. Quizás simplemente tuve la suerte de nacer en el momento y las circunstancias adecuadas”.
Para Arpi, el disco también pretende convertirse en un homenaje a todas aquellas creadoras cuya obra quedó relegada por las obligaciones familiares. “Se trata de devolverles la voz a las mujeres que enterraron partes de sí mismas mientras construían la vida de otros”.
Una casa donde nació la música
La dimensión familiar atraviesa todo el proyecto. En una de sus publicaciones, la cantante recordó la casa de su infancia como el espacio donde comenzó a construirse su universo creativo. “Esta es la casa donde crecí. Mi madre la llenó de música, mientras que mi padre aportó color, el aroma a pintura fresca y una atmósfera especial a nuestro día a día”.
Su padre, el escultor y pintor Mikayel Ter Petrosyan, también ocupa un lugar central en el relato de “Almost You”. Tras su reciente fallecimiento, Arpi reconoció que le resultó difícil continuar promocionando el disco.
“Tras la pérdida de mi padre, me ha resultado muy difícil encontrar la fuerza para mantenerme activa aquí o compartir mi trabajo como lo había planeado”. Sin embargo, decidió seguir adelante apoyándose en su trabajo: “Intento seguir adelante, paso a paso, y mantenerme cerca de la música”.
La influencia de ambos padres también quedó plasmada en la portada del álbum. La artista explicó que la obra incorpora un fragmento de un pendiente realizado por su padre, un detalle que adquirió un profundo valor emocional con el paso del tiempo.
Sensibilidad compartida
La dimensión visual de “Almost You” también nació de un intenso proceso colaborativo. La psicóloga y artista especializada en collage británica Maureen Cox Pentz, responsable de la portada, describió el proyecto como una experiencia profundamente humana. “Siempre he creído que las coincidencias no existen”, escribió la creadora, quien comparó el collage de la portada con los fragmentos que terminan dando sentido a una vida.
Para ella, trabajar junto a Arpi significó descubrir un arte que “nace del alma” y que permanece en el corazón de quienes lo reciben. La propia cantante respondió con un emotivo mensaje de agradecimiento. “Le diste forma visual a mi música, a mis recuerdos y a una parte muy frágil de mi alma con tanta ternura y verdad”.
El universo audiovisual del álbum también se expandió con el videoclip de “Spiral”, realizado junto a la cineasta, directora teatral y filósofa mexicana María Valeria Pazos.
La directora destacó la capacidad de la música de Arpi para generar imágenes y emociones. Su música nos conecta directamente con el corazón. Su voz transmite algo inmenso y tierno. Hay una calidez en su voz difícil de explicar”.
Una voz propia
Nacida en Ereván el 30 de septiembre de 1990 bajo el nombre de Arpine Mikaeli Ter-Petrosyan, Arpi Alto creció en una familia profundamente vinculada al arte. Su madre es una reconocida música de jazz armenia, mientras que su padre desarrolló una extensa trayectoria como escultor, pintor y especialista en alfombras artesanales.
Formada como pianista, obtuvo una maestría en la Universidad Pedagógica Estatal Khachatur Abovyan de Armenia en 2016. Su carrera comenzó dentro del Conjunto Vocal del Monasterio de Geghard y posteriormente integró el Teatro Académico Nacional de Ópera y Ballet Alexander Spendiarian, además de formar parte del reconocido Naghash Ensemble, especializado en reinterpretar poesía medieval armenia.
A partir de 2019 inició una etapa solista que rápidamente ganó repercusión internacional gracias a versiones de clásicos como “Garota de Ipanema”, “The Way You Look Tonight”, “Mas que nada”, “Close to You”, y “Fields of Gold”, que acumularon millones de reproducciones en YouTube.
Su discografía incluye “My Soul in the Mountains” (2021), dedicado a la música armenia, el compilado “Golden Hour” y diversas producciones donde fusionó jazz, bossa nova y folclore.
Con “Almost You”, sin embargo, Arpi Alto presenta quizá su trabajo más íntimo hasta la fecha: un disco donde la técnica vocal y la elegancia musical quedan al servicio de una historia profundamente personal, construida sobre la memoria familiar y el deseo de dar voz a quienes, durante demasiado tiempo, permanecieron en silencio.