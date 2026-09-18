Santa Fe ingresa al tercer fin de semana de septiembre, en el filo del inicio de la primavera. Y lo hace con una agenda cultural que se mueve por distintos escenarios y propone opciones para públicos muy diferentes.
Al filo de la primavera, la ciudad se llena de música, teatro y espectáculos
Cielo Razzo, Cabra da Peste, ópera, tango, jazz, circo y una fiesta geek son algunas de las propuestas del viernes 18 al domingo 20 de septiembre. A eso se suma el Fan Fest de los Juegos Suramericanos.
Del rock a la ópera, del teatro a las peñas y del tango al jazz, habrá propuestas para escuchar música, ver espectáculos y encontrarse con distintas expresiones artísticas.
Uno de sus puntos fuertes es el regreso de Cielo Razzo a Tribus, mientras que el teatro ofrecerá alternativas como "Moscateros", "Instrucciones para vivir una vida" y "Bajo terapia". También habrá una noche de ópera y música ciudadana.
En paralelo, el Fan Fest de los Juegos Suramericanos sumará desde el Parque del Sur una programación musical que continuará durante todo el fin de semana. En las líneas que siguen, una recorrida por las opciones que ofrece la ciudad para armar el plan del fin de semana.
Viernes 18 de septiembre
Cielo Razzo a las 21 en Tribus
Después de su aclamada presentación en la segunda edición del Festival Tribus, Cielo Razzo vuelve a Santa Fe para reencontrarse con su público en una noche que promete clásicos y pura potencia rockera. El Trasnoche de Viernes será con Vulva Soul.
"Moscateros" a las 21 en Nuevo LOA
Inspirada libremente en la célebre historia de Alejandro Dumas, la obra combina humor, aventura y una mirada mordaz sobre las desigualdades, las contradicciones humanas y los mecanismos del poder.
"Por la vuelta" a las 21 en El Solar de las Artes
Guillermo Frick en voz & Pablo José Ayala en guitarra presentarán una nueva propuesta donde este dúo de amplia trayectoria, presentará un repertorio renovado de música ciudadana, tangos clásicos, valses y milongas.
Otra noche de ópera en Santa Fe a las 21 en el Centro Cultural Provincial
La Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe volverá a presentarse en lo que será el concierto de cierre del Seminario Internacional de Dirección Orquestal con orientación en ópera, dictado por el maestro Silvio Viegas, titular del ensamble musical.
Fan Fest de los Juegos Suramericanos desde las 14 en el Parque del Sur
Este viernes se presentan: Zalsamora, Cazadores Recolectores y Santiago Motorizado.
"Jam de los miércoles: mis 16 años" a las 20.30 en Demos
Una noche imperdible con tres propuestas musicales de primer nivel en nuestro escenario.
"Instrucciones para vivir una vida" a las 21 en el Foro Cultural de la UNL
¿Cómo vivir una vida? ¿Se puede normar el pulso de la propia existencia? En clave de humor, pero sin esquivar la profundidad del asunto, en Instrucciones se ensayan maneras de transitar la experiencia vital.
"Bajo terapia" a las 21 en Rivadavia 2871
Tres parejas asisten a la terapia habitual para resolver sus conflictos, pero se encuentran con una sesión más intensa de lo esperada: la psicóloga dejó sobres con consignas que las parejas tendrán que resolver entre todos.
Sábado 19 de septiembre
Cabra da Peste a las 21 en Tribus
La cita será una oportunidad imperdible para reencontrarse con la potencia en vivo de uno de los fenómenos más contundentes de la escena independiente argentina actual. Pogo El Trasnoche de Tribus llega con todos los clásicos de nuestra música de la mano de DJ Rodri Burella.
La Gregoria Banda a las 21 en el Centro Cultural Provincial
La banda de música rock-pop de la ciudad de Santa Fe, llega a con un repertorio enfocado en covers reversionados de la escena internacional.
Fan Fest de los Juegos Suramericanos desde las 14 en el Parque del Sur
Este sábado se presentan: Grupo La Docena, Código Inverso, Astrobonzo y Fiesta Bresh.
Cementerio Indy Festival a las 21 en Demos
Cementerio Indy Festival abre sus puertas para celebrar su 10ma edición de ruido, sudor y cuerpos amontonados frente a los escenarios.
Peña Socorrista a las 21 en El Solar de las Artes
En primera instancia tendrá lugar la presentación del libro “Cartas a quienes pretenden enseñar ESI”. En segundo lugar, se presentará la obra teatral “Madame Ciencia".
"Padre Pedro" a las 21 en Nuevo LOA
Un pueblo pequeño donde nunca pasa nada. La iglesia sencilla del pueblo, donde nunca pasa nada. Aparentemente. Gente común, con sus pequeñas alegrías y sus pequeñas penas. Una situación cotidiana, aparentemente insignificante, va a derivar en una historia en la que casi nada es lo que parece ser.
Pura Racha a las 21 en la Biblioteca Gálvez
Pura Racha presentará su último trabajo, "Resonancias Oscuras", una propuesta que combina tango, literatura de terror y una mirada urbana. Por otra parte, Vaho saldrá a escena con una interpretación contemporánea del género, atravesada por la tradición, la tensión y nuevos lenguajes.
"Chapa y pintura" a las 21 en La Abadía
Cinco amigos de toda la vida se reencuentran, como lo hacen anualmente, para celebrar tantos años de experiencias y anécdotas compartidas.
"Tres historias, un mismo escenario" a las 21 en Stanley
Una noche para sentir, recordar y dejarse atravesar por la música. Tres mujeres, tres universos y tres propuestas diferentes que se encuentran en un mismo escenario: Paola Peralta, Cecilia Ezcurra y Ana Tucci.
Cinzia Bártoli en concierto a las 21 en Valeri Montrul
Pianista italiana de destacada trayectoria internacional, formada en el Conservatorio “N. Paganini” de Génova y en la École Normale de Musique “Alfred Cortot” de París.
"Purple Mic Night - Namkook Day" a las 16 en Stanley
La fanbase santafesina KingsBangtan.sf realizará un encuentro dedicado a celebrar los cumpleaños de RM (Kim Namjoon) y Jungkook, integrantes de BTS.
"El contorno de lo invisible" a las 19 en el Foro Cultural de la UNL
La Comedia UNL 2026 continúa su temporada con funciones de El contorno de lo invisible, una obra de la Compañía CabezAbajo que combina circo contemporáneo, clown y teatro de sombras.
Festival de Coros a las 21 en Rivadavia 2871
Este fin de semana tendrá lugar una nueva edición, la cuarta, del Festival de Coros que organiza el ensamble vocal de la parroquia La Merced. Participarán tres agrupaciones con estilos diferentes entre sí, con más de 100 voces en escena.
Cecilia Arellano a las 21 en Acá tiramos magia
La cantante, compositora y docente celebra en estos días varios estrenos. Acaba de lanzar su single “Jardín, una canción”. Y mientras se prepara para el relanzamiento de su EP "Ancestral", se dispone a compartir un concierto donde interpretará bossa nova. La invitación es en Pedro Ferré 2320.
Domingo 20 de septiembre
"Medida de distancia” a las 20 en el Centro Cultural Provincial
Escrita y dirigida por Julieta Vigo. Actúan: Rubén Von Der Thüsen, Sofía Kreig, Leilen Bouchet y Pamela Bertona.
"Decir sí" a las 20 en La 3068
Es una obra que explora las dinámicas de poder y sumisión a través de la interacción entre un peluquero y su cliente.
Tributo a Valeria Lynch a las 20 en Valeri Montrul
Llega desde Buenos Aires la cantante Sol Fernández para realizar un Tributo a Valeria Lynch, con un repertorio que nos llevará a un corrido por todas sus canciones.
"Las cosas maravillosas" a las 19.30 en Nuevo LOA
"Las cosas maravillosas" en Santa Fe es interpretada por Mariano Rubiolo, bajo la dirección de Mey Scapola y la asistencia de dirección de Luis Cicero.
Noche de jazz a las 21 en Stanley
Arte Vocal academia de canto presenta “Noche de Jazz” una noche para escuchar y recordar clásicos del blues, jazz, soul, canciones de ahora y canciones de siempre.
Fan Fest de los Juegos Suramericanos desde las 14 en el Parque del Sur
Este domingo se presentan: Particulares, La Tito Furcata, Candela Fernández y Cinturón de Bonadeo.
Orquesta Caos y Taller de Canto Meraki a las 20 en el Centro Cultural Provincial
La Orquesta Caos, dirigida por el Maestro Lisandro Sosa, se une a los cantantes avanzados del Taller de Canto Meraki, a cargo de Carolina Basualdo, para ofrecer una noche llena de música, emoción y energía.
Primavera Son 2026 a las 21 en Tribus
Los organizadores invitan a festejar el inicio de la estación más linda del año con los shows de Changuitos y De La Moña.
Santa Freak a las 16 en los Salones del Puerto
El lugar de encuentro para la cultura geek, rock, dark, animé, otaku, gamer, coleccionistas, cómics y mucho más.
"Plim Plim, Energía Musical Recargada" a las 16 en Luz y Fuerza
Plim Plim regresa con una propuesta renovada, nuevas canciones, más aventuras, un sólido despliegue multimedia y la impronta de siempre: cantar, bailar, jugar y compartir en familia, promoviendo valores positivos y hábitos saludables.