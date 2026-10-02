Agenda cultural

Santa Fe arranca octubre con Los Fabulosos Cadillacs y Gustavo Cordera en un fin de semana de grandes propuestas

La ciudad tendrá tres jornadas de intensa actividad, con recitales y una cartelera teatral que incluye comedia, drama y propuestas experimentales. Además, habrá festivales de folklore, música en vivo en el Mercado Progreso y actividades gratuitas en instituciones culturales.