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Santa Fe arranca octubre con Los Fabulosos Cadillacs y Gustavo Cordera en un fin de semana de grandes propuestas

La ciudad tendrá tres jornadas de intensa actividad, con recitales y una cartelera teatral que incluye comedia, drama y propuestas experimentales. Además, habrá festivales de folklore, música en vivo en el Mercado Progreso y actividades gratuitas en instituciones culturales.

Los Fabulosos Cadillacs llegan a la Estación Belgrano. Foto: Gentileza producciónLos Fabulosos Cadillacs llegan a la Estación Belgrano. Foto: Gentileza producción
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Octubre arranca con todo. Entre el viernes 2 y el domingo 4, Santa Fe tendrá una agenda cultural con música, teatro y expresiones populares. Los Fabulosos Cadillacs, Gustavo Cordera, Jorge Rojas, Eruca Sativa y Lucho SSJ serán algunos de los platos principales del fin de semana.

No solo habrá música. La programación ofrecerá alternativas para distintos públicos, con obras como "Resiliente", "Padre Pedro" y "Las cosas maravillosas" y "Blablamour, la fantasía de los tramoyistas".

La agenda se completará con actividades gratuitas y encuentros culturales. Entre ellos, se destacan el Festival Internacional de Folklore, el ciclo Música en el Mercado, la Peña Folklórica de la Católica y la Fiesta Provincial de Orquídeas y Bromelias.

Además, el Museo de la Manzana Jesuítica presentará este viernes una talla histórica restaurada, mientras que la Orquesta Sinfónica Provincial ofrecerá dos conciertos dedicados a la música de películas. A continuación, la grilla completa.

Viernes 2 de octubre

Srta. Miraflores a las 21 en el Centro Cultural Provincial

La cantora e intérprete santafesina lanza oficialmente su primer trabajo discográfico solista “Jardín y Tiempo”. El EP comenzó a gestarse tras retomar el formato de banda y consolidar la nueva identidad sonora del grupo.

"Relatos breves" a las 21 en El Taller Casa de Arte

Ciclo de Micromonólogos. Cuatro obras dirigidas por Juan Manuel Gruber: “La pantalla no miente”, "Klept"”, "La turbulenta ética de un sicario" y "Entre julio y yo”.

Srta. Miraflores. Foto: Gentileza producciónSrta. Miraflores. Foto: Gentileza producción

Gustavo Cordera a las 21 en Tribus

El músico regresa a Tribus tras un exitoso 2025 donde reafirmó su vigencia. Con una gira que recorrió el país y tuvo su punto máximo en un Estadio Obras agotado, Cordera demostró que su conexión con la gente sigue intacta.

Nos&Otros 2026 a las 18 en el Foro Cultural de la UNL

Se realizará una propuesta audiovisual que aborda las masculinidades desde sus diferentes configuraciones socioculturales, con una mirada puesta en la diversidad sexual.

Peña folklórica a las 18 en el Hall de la Universidad Católica

El encuentro se realizará en el marco del cierre de la Actualización Académica “Estanislao López, Santa Fe y el federalismo”. Será también una ocasión para celebrar la declaración de López como Héroe Nacional. La actividad es gratuita y abierta a toda la comunidad. Organizan: Facultad de Filosofía y Humanidades UCSF e Instituto Lopeciano.

"Resiliente". Foto: Gentileza producción"Resiliente". Foto: Gentileza producción

Lucho SSJ a las 21 en Demos

Después de romperla en su primera visita, Lucho SSJ vuelve a Santa Fe para una noche que viene pesada. Una nueva fecha. Una nueva historia. El trap vuelve a Demos.

Presentación de una valiosa pieza recuperada a las 18.30 en el Museo de la Manzana Jesuítica

El acontecimiento central de la tarde será la presentación oficial del “Ángel con el Niño Jesús”, una talla de madera policromada que constituye uno de los bienes de mayor antigüedad y valor histórico del acervo del museo. La obra fue sometida a un riguroso proceso de limpieza y puesta en valor.

Rebelión Sumampa a las 21 en El Solar de las Artes

Presentará su espectáculo “De alma salamanquera”, que invita a vivir un viaje por las raíces de nuestra música, interpretando clásicos del cancionero popular argentino junto a canciones de autoría propia, en una propuesta que celebra la identidad, la amistad y el sentir de nuestra tierra.

Cazadores recolectores. Foto: Gentileza producciónCazadores recolectores. Foto: Gentileza producción

Jazz Ensamble Junior a las 20.30 en la sede de Upcn

Los integrantes de esta agrupación compartirán con el público algunos de los mejores clásicos del jazz en vivo. “Después de varios ensayos y de ampliar nuestro repertorio, volvemos”, adelantaron los músicos.

Ciclo Maggi© a las 20 en el Foro Cultural UNL

En la nueva fecha de la propuesta que se realiza en la Sala Experimental Maggi del Foro Cultural UNL, se presentarán Ignicio, Famélicos y Juan Ibarlucia (Buenos Aires).

Orquesta Sinfónica Provincial a las 21 en Rivadavia 2871

El ensamble revivirá uno de los programas más convocantes de los últimos años con dos conciertos de Música de Películas. Bajo la dirección del Maestro Silvio Viegas, interpretará obras que fueron elegidas por el público en votación abierta en las redes sociales de la Orquesta.

Juane Voutat. Foto: Gentileza producciónJuane Voutat. Foto: Gentileza producción

"Blablamour, la fantasía de los tramoyistas" a las 21 en el Foro Cultural de la UNL

Dos tramoyistas de un teatro, en su rutina esencial y oculta, preparan el espacio escénico para una nueva función. Mientras disponen del mobiliario y la utilería, sueñan a ser ellas las protagonistas, embarcándose en un recorrido musical para vivir la “ilusión de las reales”. Repite el sábado.

Sábado 3 de octubre

Los Fabulosos Cadillacs a las 21 en la Estación Belgrano

La legendaria banda liderada por Vicentico y el Sr. Flavio regresa a la capital santafesina. Una cita imprescindible con los más grandes del rock y el ska argentino.

"Resiliente" a las 21 en la Sala Marechal del Teatro Municipal

1918. Gabriel, un visionario del teatro que no logró el éxito en Europa, decide migrar a Argentina junto a su mujer y su hija. En este nuevo suelo, la familia se embarcará en una aventura única: buscar fenómenos, artistas callejeros, acróbatas y talentos para crear un espectáculo inolvidable.

Lucho SSJ. Foto: Gentileza producciónLucho SSJ. Foto: Gentileza producción

Festival Internacional de Folklore a las 19 en el Centro Cultural Provincial

Los días sábado 3 y domingo 4 de octubre, el Centro Cultural Provincial será sede de una nueva edición del Festival Internacional de Folklore “Argentina 2026”, un encuentro que reúne a pueblos de Latinoamérica en un espacio de hermandad y cultura. Repite el domingo

Jorge Rojas: "Piano & voz" a las 21 en Rivadavia 2871

Una propuesta diferente, íntima, donde las canciones serán las protagonistas. Un recorrido por las historias que han acompañado al artista a lo largo de los años, junto a nuevas canciones que hoy forman parte de su camino.

"Un vuelo al norte" a las 21 en El Solar de las Artes

Ricardo Destefani y Maximiliano Schiappa Pietra, junto a artistas de reconocida trayectoria santafesina, ofrecen una noche rica en matices de nuestra música folclórica, sumando zambas, chacareras, litoraleñas, huaynos y otros ritmos del muy querido norte argentino.

"Padre Pedro". Foto: Gentileza producción"Padre Pedro". Foto: Gentileza producción

Hangar Rock Festival a las 21 en Demos

Una noche de música y amigos para celebrar el rock local junto a dos grandes propuestas de la escena: Segades y Juane Voutat. “Una fecha imperdible para disfrutar de la música en vivo en nuestro escenario” dicen desde el espacio.

"Música en el Mercado" a las 17 en el Mercado Progreso

Las bandas que se presentarán son Cazadores recolectores, Malva y Yuca, Joaquín Capanegra, Lîla, Dosis y Tenemos que hablar. La entrada es libre y gratuita.

"Padre Pedro" a las 21 en Nuevo LOA

En un pequeño pueblo donde aparentemente nunca pasa nada, una situación cotidiana e insignificante desencadena una historia en la que casi nada es lo que parece.

"Blablamour". Foto: Gentileza producción"Blablamour". Foto: Gentileza producción

Encuentro Coral Kusicanto a las 20.30 en Rivadavia 2871

Cuatro agrupaciones, distintas voces y una misma emoción: cantar juntos y compartir con ustedes la alegría de hacer música. Formarán parte del encuentro: Juglares, Agrupación Coral Evviva, Agrupación Coral del Río y Kusicanto.

Fiesta Provincial de Orquídeas y Bromelias desde las 11 en Complejo Festram

"Vení a descubrir en exclusiva a las plantas campeonas de este año evaluadas por jueces de renombre. Una oportunidad única para admirar ejemplares perfectos, exóticos y llenos de color que desafían la imaginación", dicen los organizadores.

"Chicos católicos apostólicos y romanos" a las 21 en Rivadavia 2871

Cuatro niños entusiastas y desobedientes se preparan para tomar su Primera Comunión en una escuela católica, comenzando a enfrentarse entre dudas, mandatos, castigos y contradicciones.

El Explorador. Foto: Gentileza producciónEl Explorador. Foto: Gentileza producción

Noche Rockstar a las 21 en Tribus

"Vení a disfrutar de lo mejor del rock internacional con la Noche Rockstar y el show de Suite D (Tributo a System of a Down)", dijeron los organizadores.

"Instantáneas en escena" a las 21 en El Taller Casa de Arte

Ciclo de Micromonólogos. Teatro breve para pensar el presente. Estos textos, nos proponen presencia escénica en pocos minutos de gran intensidad teatral.

"Dos días y un epílogo". Foto: Gentileza producción"Dos días y un epílogo". Foto: Gentileza producción

"El explorador" a las 17 en Luz y Fuerza

El Explorador presenta su nuevo espectáculo, manteniendo la misma magia y diversión que lo han convertido en un favorito de grandes y chicos.

Domingo 4 de octubre

"Dos días y un epílogo" a las 20 en La 3068

Dos hermanas auto encerradas en un depósito de revistas nos regalan con mucho humor, un mundo sensible de amores, dolores y sabrosos recuerdos.

Eruca Sativa a las 21 en Tribus

El consagrado power trío vuelve a presentarse en la ciudad de Santa Fe. En esta cita especial repasarán los grandes éxitos de sus más de 17 años de trayectoria y el material de su aplaudido décimo álbum "A tres días de la tierra".

Jorge Rojas. Foto: Gentileza producciónJorge Rojas. Foto: Gentileza producción

"Las cosas maravillosas" a las 19.30 en Nuevo LOA

Hacer "una lista de todas las cosas maravillosas que hay en el mundo. Todo aquello por lo que vale la pena vivir". Con un gran sentido del humor y una historia conmovedora, "Las cosas maravillosas" es, ante todo, una invitación a construir colectivamente una mirada luminosa de la vida.

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