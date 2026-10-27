Conquista las listas globales

Ashe, la artista detrás del trend viral "Stop The Wedding!" que conquista las listas globales

La cantautora estadounidense convirtió una experiencia personal en una canción que se volvió fenómeno en TikTok y superó los 100 millones de reproducciones. Con el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, “The Girl Of Your Dreams”, abre un nuevo capítulo en su carrera.