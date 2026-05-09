"Hit Me Hard and Soft: The Tour"

Billie Eilish y James Cameron reinventan el concierto cinematográfico

La cantante estadounidense y el director de “Titanic” unen fuerzas en una ambiciosa película en 3D que combina recital, documental e intimidad detrás de escena. El film propone una experiencia inmersiva que busca trasladar al espectador al corazón de uno de los shows más impactantes de la gira mundial de “Bad Guy”.