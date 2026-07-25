Tercer álbum de estudio

Gracie Abrams convierte sus heridas en canciones en "Daughter from Hell"

La cantautora estadounidense presenta su una obra marcada por el agotamiento emocional, la reconciliación con su familia y la búsqueda de una nueva forma de escribir sobre el dolor. Consolidada como una de las voces más influyentes de su generación, también mantiene un compromiso militante con distintas causas sociales.