Después del éxito de “The Secret of Us” (2024), Gracie Abrams abre un nuevo capítulo con “Daughter from Hell”, un álbum de 16 canciones que profundiza en la salud mental, las relaciones familiares y las contradicciones de la adultez temprana.
Gracie Abrams convierte sus heridas en canciones en "Daughter from Hell"
La cantautora estadounidense presenta su una obra marcada por el agotamiento emocional, la reconciliación con su familia y la búsqueda de una nueva forma de escribir sobre el dolor. Consolidada como una de las voces más influyentes de su generación, también mantiene un compromiso militante con distintas causas sociales.
El trabajo, nuevamente desarrollado junto al productor y compositor Aaron Dessner, amplía el universo sonoro de la artista sin abandonar la sensibilidad intimista que se convirtió en su sello distintivo.
La propia Abrams ha explicado que el disco surgió tras varios años de giras ininterrumpidas y un período de agotamiento mental que la obligó a replantear tanto su manera de vivir como su forma de escribir canciones. Esa experiencia se convirtió en el punto de partida de un repertorio que habla de inseguridades, ansiedad y vínculos personales desde una perspectiva mucho más madura.
Una carta de amor y disculpas
El tema que da nombre al álbum representa el corazón emocional del proyecto. “Daughter from Hell” funciona como una especie de carta abierta dirigida a su madre, pero también como una disculpa por la rebeldía y los conflictos que marcaron su adolescencia.
Abrams ha contado que las conversaciones diarias con su madre fueron fundamentales para atravesar la crisis existencial que vivió mientras componía el disco. Esa experiencia la llevó a escribir canciones atravesadas por el agradecimiento, el arrepentimiento y el deseo de comprender mejor los vínculos familiares.
Durante una conversación con su amiga y colega Olivia Rodrigo, la cantante explicó que buscó abordar los conflictos personales desde un lugar diferente al de sus trabajos anteriores. Según sostuvo, quería demostrar que es posible escribir con absoluta honestidad sobre otras personas sin recurrir a la crueldad, entendiendo tanto la perspectiva del protagonista como la del antagonista de cada historia.
Aunque el núcleo conceptual gira en torno a la familia, el disco también explora el amor, el desamor, las relaciones tóxicas y las presiones derivadas de una carrera artística que no ha dejado de crecer. Canciones como “Hit the Wall” o “Look at My Life” reflejan ese equilibrio entre la vulnerabilidad personal y las exigencias del éxito.
Evolución
Nacida en Los Ángeles en 1999, Gracie Abrams comenzó a escribir canciones durante su infancia. Hija del cineasta J. J. Abrams (creador de la serie “Lost” y revitalizador de las franquicias “Star Trek” y “Star Wars”) y de la productora Katie McGrath, decidió abandonar sus estudios universitarios para dedicarse por completo a la música, iniciando una carrera que comenzó oficialmente en 2019 con el sencillo “Mean It”.
Desde entonces fue construyendo una identidad artística basada en letras confesionales y producciones minimalistas. Los EP “Minor” y “This Is What It Feels Like” sirvieron como plataforma para un crecimiento que se consolidó con “Good Riddance” (2023), antes de alcanzar una enorme proyección internacional gracias a “The Secret of Us”, álbum que incluyó una colaboración con Taylor Swift y dio origen a una extensa gira mundial.
En paralelo, Abrams fue ampliando su círculo creativo. En “Daughter from Hell” vuelve a trabajar con Aaron Dessner y suma colaboraciones de compositores como Lacey Hobert, Edgar Barrera, Michael Blasky e incluso de su novio desde 2024, el actor irlandés Paul Mescal (“Hamnet”, “Gladiador II”), quien participa en la composición de “Imaginary Friend”.
El lanzamiento del álbum también llega acompañado por “The Look at My Life Tour”, una gira internacional de 64 fechas que recorrerá Norteamérica y Europa, confirmando el momento de mayor proyección de su carrera.
Más allá del escenario
La dimensión pública de Gracie trasciende la música. A lo largo de los últimos años ha utilizado su popularidad para pronunciarse sobre distintas causas sociales, especialmente en defensa de los derechos reproductivos y la libertad de expresión.
En 2022 firmó, junto a más de un centenar de artistas, una solicitada publicada en The New York Times contra la anulación del fallo Roe v. Wade y posteriormente lanzó una campaña solidaria cuyos ingresos fueron destinados a organizaciones que financian el acceso al aborto. La cantante sostuvo entonces que consideraba indispensable utilizar su plataforma para amplificar la voz de quienes trabajan en esos temas.
Más recientemente también se sumó al renacimiento del histórico Comité de la Primera Enmienda en Estados Unidos, una iniciativa integrada por centenares de artistas que promueve la defensa de la libertad de expresión frente a distintos intentos de censura.
Esa coherencia entre sus convicciones públicas y la honestidad que caracteriza a sus canciones ayuda a explicar por qué Abrams se convirtió en una figura especialmente influyente para la Generación Z (los nacidos entre 1990 y 2010): una artista que no teme exponer sus contradicciones, pero tampoco utilizar su voz para intervenir en debates que considera fundamentales.